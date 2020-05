Ferrari. Jak włoska marka pomaga w walce z koronawirusem? (video)

Konstruktorzy słynnej firmy samochodowej Ferrari oraz naukowcy z Istituto Italiano di Tecnologia stworzyli respiratory, które mają pomóc włoskim szpitalom w walce z koronawirusem. Respirator otrzymał nazwę FI5, „F” pochodzi od nazwy Ferrari, „I” od nazwy Istituto Italiano di Tecnologia, a liczba „5” oznacza liczbę tygodni potrzebnych do wyprodukowania działającego prototypu.



FI5 został zaprojektowany do leczenia pacjentów ze średnimi objawami Covid-19. Jest łatwy w montażu, pomaga zoptymalizować zużycie tlenu oraz jest tańszy niż tradycyjne respiratory dostępne na rynku.

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie we Włoszech zakażonych jest już ponad 223 000 osób, z czego 31 368 zmarło.