Ford Fiesta. Teraz także z systemem miękkiej hybrydy

Modele Fiesta EcoBoost Hybrid oferowane są w dwóch wariantach mocy 125 KM i 155 KM. Standardowy alternator został zastąpiony rozrusznikiem/generatorem (BISG), napędzanym paskiem, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas wytracania prędkości oraz jazdy wybiegiem i wykorzystanie jej do ładowania zestawu chłodzonych powietrzem akumulatorów litowo-jonowych o napięciu znamionowym 48 V.

BISG działa również jako silnik elektryczny, płynnie współpracujący z trzycylindrową jednostką spalinową o niskich stratach tarcia wewnętrznego, wykorzystując zmagazynowaną energię do wzmocnienia momentu obrotowego podczas normalnej jazdy i przyspieszania, a także do zasilania osprzętu elektrycznego pojazdu.

Inteligentny, samoregulujący się system miękkiej hybrydy nieustannie monitoruje sposób eksploatacji pojazdu, aby określić, kiedy i jak intensywnie ładować akumulator. Pozwala to uzyskać wymierne korzyści i wykorzystywać przechowywaną w akumulatorze energię zgodnie z jednym z dwóch planów działania:

Uzupełnienie momentu obrotowego z wykorzystaniem silnika elektrycznego BISG w celu zwiększenia całkowitego, dostępnego w układzie momentu obrotowego o 20 Nm powyżej poziomu osiąganego przez sam silnik benzynowy przy pełnym obciążeniu i dostarczenie 240 Nm momentu obrotowego w wypadku silnika 155 KM oraz o 50% wyższego momentu w dolnym zakresie obrotów.

Silnik benzynowy EcoBoost o pojemności 1 litra i o mocy 125 KM jest dostępny z nową siedmiobiegową, dwusprzęgłową, automatyczną przekładnią.

Ford Fiesta. Jakie wyposażenie?

Dostępny Adaptacyjny tempomat (ACC) wzbogacony o system Stop & Go oraz system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, pozwala utrzymać bezpieczną odległość od pojazdów jadących z przodu. System pomaga również zredukować stres podczas długich podróży, dostosowując prędkość pojazdu do obowiązujących w danym miejscu ograniczeń, monitorując znaki drogowe umieszczone przy drodze i nad drogą.

Stop & Go – dostępny w modelach z siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną – pozwala systemowi ACC doprowadzić pojazd do całkowitego zatrzymania w ruchu wymagającym zatrzymywania się i ruszania i automatycznie ruszyć za poprzedzającym samochodem, jeśli czas zatrzymania był krótszy, niż 3 sekundy. Jeśli czas zatrzymania przekracza 3 sekundy, kierowca może nacisnąć przycisk umieszczony na kierownicy lub delikatnie nacisnąć pedał przyspieszenia, by rozpocząć jazdę.

Dostępny w standardzie modem pokładowy FordPass Connect, co umożliwia klientom zdalną kontrolę wybranych funkcji pojazdu z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji FordPass. Oprócz pomocy w planowaniu szybszych, mniej stresujących podróży dzięki aktualizacjom ruchu dla systemu nawigacji w czasie rzeczywistym, system oferuje funkcje zdalnego ryglowania i odryglowania zamków drzwi oraz zdalnego uruchamiania silnika4 w wersjach wyposażonych w siedmiostopniową przekładnię automatyczną, a także lokalizację pojazdu, status pojazdu, który informuje o poziomie paliwa w zbiorniku, stanie instalacji alarmowej, konieczności wymiany oleju, itd.

System komunikacji i rozrywki SYNC 35 doczekał się również udoskonaleń, podnoszących intuicyjność i łatwość obsługi, dzięki nowemu interfejsowi użytkownika z większymi przyciskami wyświetlanymi na 8-calowym kolorowym ekranie dotykowym. System jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto™ i nie wymaga to dodatkowych opłat. Oferowana jest również nowa ładowarka indukcyjna, która pomaga pasażerom prościej ładować smartfony w czasie podróży.

Kolejne nowości dla wersji Fiesty:

Wersje Fiesta Active i ST-Line otrzymały w aktywnym asystencie parkowania (APA) funkcję parkowania prostopadłego ułatwiającą zaparkowanie samochodu bez użycia rąk równolegle do innych samochodów,

System ostrzegania przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania – ostrzega kierowców wycofujących samochód z miejsca parkingowego o pojazdach zbliżających się do niego i mogących znaleźć się na kursie kolizyjnym. System może włączyć hamulce, by uniknąć lub złagodzić skutki kolizji, jeśli kierowca nie zareaguje na wcześniejsze ostrzeżenia,

Nowe tryby jazdy Sportowy i Droga nieutwardzodza w wersji Fiesta Active – poza obecnymi trybami Normalny, Eco i Śliska nawierzchnia – pomagają kierowcom w pełni wykorzystać radość z jazdy Fiestą i utrzymać dynamikę pojazdu na nawierzchniach miękkich i sypkich,

Opcjonalny subwoofer systemu nagłośnienia B&O premium został przeniesiony do nadkola, co powiększyło przestrzeń bagażową i pozwoliło w wersjach wyposażonych w system B&O ulokować w bagażniku koło zapasowe.

