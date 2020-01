Ford Kuga. Nowy SUV w Polsce. Ile kosztuje?

Nowy Ford Kuga (to trzecia generacja) jest pierwszym SUV-em opartym na nowej globalnej architekturze C2 Forda, która pozwoliła udoskonalić aerodynamikę służącą oszczędności paliwa i umożliwiła redukcję masy w stosunku do modelu poprzedniej generacji o 90 kg odnosząc porównanie do analogicznych wariantów układu napędowego. Ponadto nowa architektura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w razie wypadku, zapewnia o 10% większą sztywność skrętną, co wpływa pozytywnie na dynamikę.

Nowy Ford Kuga dostępny jest w 12 kolorach nadwozia, w tym w metalizowanych Diffused Silver i Sedona Orange. Blue Panther, to nowy lakier, oferowany wyłącznie w wersji Vignale, któremu towarzyszą trójwarstwowe lakiery premium Lucid Red i perłowy Star White. Oferta obejmuje zróżnicowane wersje Trend, Titanium, ST-Line i Vignale.

Nowa Kuga jest o 44 mm szersza i o 89 mm dłuższa, niż poprzedni model, natomiast rozstaw osi zwiększył się o 20 mm. We wnętrzu przekłada się to na 43 mm więcej miejsca na wysokości ramion i 57 mm więcej miejsca na wysokości bioder na przednich fotelach w porównaniu z poprzednim modelem. Pasażerowie z tyłu skorzystają z o 20 mm większej szerokości na wysokości ramion i o 36 mm większej szerokości wnętrza na wysokości bioder. Pomimo spadku całkowitej wysokości o 20 mm w porównaniu do poprzedniego modelu, nowa Kuga oferuje o 13 mm więcej miejsca nad głowami dla pasażerów na przednich siedzeniach i aż o 35 mm więcej przestrzeni nad głowami pasażerów podróżujących z tyłu.

Auto będzie oferowane w sześciu wersjach silnikowych - dwóch benzynowych (1.5 120 KM i 1.5 150 KM), trzech dieslowskich (1.5 120 KM, 2.0 150 KM i 2.0 190 KM) oraz w wersji hybrydowej (2.5 225 KM).

W bazowej wersji Trend z podstawowym silnikiem 1.5 120 KM auto kosztuje 104 900 zł. Ceny Kugi z silnikiem wysokoprężnym (1.5 120 KM) rozpoczynają się od kwoty 120 030 zł. Cena auta z napędem hybrydowym startuje od 156 900 zł.

