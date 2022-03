Ford. Ten system miałby zmniejszyć korki. Ale nie tylko!

„Bez względu na to, czy kierowca prowadzi wóz strażacki do pożaru, czy karetkę pogotowia ratunkowego jadącą do wypadku, zawsze chciałby uniknąć jednej sytuacji – utknięcia wśród innych pojazdów, czekających na zmianę świateł” – powiedział Martin Sommer, inżynier ds. badań i rozwoju w Dziale Technologii Zautomatyzowanej Jazdy w Ford of Europe.

Gdyby sygnalizacja świetlna przekazywała samochodom zbliżającym się do skrzyżowania informacje o czasie przejazdu do najbliższego zielonego światła, możliwe byłoby również zmniejszenie korków.

Ford wykorzystał do testów drogę w Akwizgranie w Niemczech z kaskadą ośmiu kolejnych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz dwa odcinki z trzema kolejnymi światłami tuż za miastem, przygotowane przez partnerów projektu.

Rolę ambulansu lub samochodu osobowego w różnych scenariuszach testowych pełnił Ford Kuga Plug-In Hybrid, wyposażony w pokładowy moduł komunikacji z infrastrukturą i w prototypowe urządzenie szybkiego sterowania, służące do uruchomienia i pracy prototypowego oprogramowania w pojeździe. Podczas symulacji przejazdu samochodu uprzywilejowanego w akcji, testowa Kuga wysyłała do sygnalizatora świetlnego nakaz zmiany światła na zielone. Gdy pojazd opuszczał skrzyżowanie, sygnalizacja wracała do normalnego działania.

Podczas prób działania w codziennym ruchu, pojazd testowy otrzymywał informacje o czasie, w którym najbliższa sygnalizacja świetlna włączy światło zielone, a następnie czerwone. Następnie adaptacyjny tempomat Forda dostosował prędkość pojazdu, aby skorzystać z „zielonej fali” bez zatrzymywania. Gdy na najbliższym sygnalizatorze światło było czerwone, prędkość pojazdu była zmniejszana na długo przed skrzyżowaniem, aby dojechać do niego w momencie, gdy światło zmieniało się na zielone, np. z 50 km/h do 30 km/h.

W przypadku pojazdów, które dojeżdżają w momencie włączania czerwonego światła, system może przyczynić się do zminimalizowania ostrego hamowania i czasu postoju. Samochód otrzymywał informację o stanie sygnalizacji świetlnej na długo przed skrzyżowaniem i zwalniał wcześniej, co wpływa na ograniczanie korków. Za komunikację między samochodami i sygnalizacją świetlną odpowiada system C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), czyli ujednolicona platforma komunikująca pojazdy z infrastrukturą drogową, z innymi pojazdami i innymi użytkownikami dróg.

Inżynierowie Forda testowali ten system w ramach projektu Korytarz Nowej Mobilności Akwizgran-Düsseldorf (ACCorD), finansowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu i wspieranego przez Uniwersytet RWTH w Akwizgranie, Vodafone, Straßen.NRW (zarząd dróg Nadrenii Północnej-Westfalii) oraz miasto Akwizgran. Projekt trwał od stycznia 2020 r. do marca bieżącego roku.

