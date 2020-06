Ford Transit. Nowe wersje Trail i Active. Co oferują?

Nowe wersje Transit Trail i Transit Custom Trail zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w trudniejszych warunkach trakcyjnych, z którymi radzą sobie dzięki nowemu mechanicznemu mechanizmowi różnicowemu o ograniczonym poślizgu (mLSD), który pojawi się w wariantach Transit i Transit Custom z napędem na przednie koła oraz w wersjach Transita dysponujących napędem Intelligent All-Wheel Drive.



Nowe wersje – Transit Custom Active i Tourneo Custom Active, z dodatkowymi osłonami poszycia nadwozia i mechanizmem różnicowym mLSD zapewniającym lepszą przyczepność na sypkich, śliskich lub miękkich nawierzchniach, nadają się doskonale dla prowadzących aktywne życie klientów prywatnych i biznesowych.

Ford Transit Trail

Wersje Trail mają dodatkowe czarne panele boczne oraz podobne osłony wokół przednich i tylnych dolnych zderzaków. Zdecydowano się na 16-calowe felgi aluminiowe i logo „Trail” na przednich drzwiach. Transita Customa można również wyposażyć w relingi dachowe oraz dodatkowe progi.

Modele Transit i Transit Custom Trail z napędem na przednie koła standardowo wyposażone są w mechaniczny mechanizm różnicowy mLSD, a Transit Trail jest dostępny z napędem na wszystkie koła Intelligent All-Wheel Drive, pozwalającym na śmiałe funkcjonowanie w trudniejszych warunkach terenowych i pogodowych.



Opracowany we współpracy z zajmującymi się układami napędowymi specjalistami Quaife, układ mLSD automatycznie, w warunkach niskiej przyczepności przenosi moment obrotowy na koło o największej przyczepności, ułatwiając Transitowi Trail i Transitowi Custom Trail poruszanie się po nieutwardzonych drogach, nawierzchniach żwirowych i bezdrożach stawiających większe wymagania przed pojazdem. Elektroniczny system kontroli stabilności (ESC) został ponownie skalibrowany, aby lepiej współpracował z mechanizmem mLSD. To samo rozwiązanie pomogło poprawić właściwości trakcyjne i właściwości jezdne modeli Ford Performance, m.in. Focusa RS, Fiesty ST i Focusa ST. Jego funkcjonowanie nie ma wpływu na emisję CO2, ani zużycie paliwa.



Transit Trail jest również dostępny z napędem na wszystkie koła Intelligent All-Wheel Drive, który wybitnie podnosi jego funkcjonalność w terenie. Układ ten poprawia podstawową konfigurację napędu na tylne koła, kierując do 50% momentu obrotowego na oś przednią w oparciu o dane na temat przyczepności, zmieniających się nawierzchni oraz reakcje kierowcy.



Układ Intelligent All-Wheel Drive w Transicie Trail współpracuje również z dodatkowymi trybami jazdy Śliska Nawierzchnia, Błoto/Koleiny, zaprojektowanymi dla poprawienia zdolności trakcyjnych pojazdu i zwiększenia pewności kierowcy w różnych scenariuszach drogowych. Tryby obsługuje się łatwo za pomocą kontrolera trybu jazdy na desce rozdzielczej. Układ Intelligent All-Wheel Drive ma również tryb blokady, pozwalający podzielić moment obrotowy 50:50 między przednią i tylną oś na odcinkach o ekstremalnie niskiej przyczepności. Układ nie ograniczył zdolności ładunkowych ani wymiarów Transita Trail w porównaniu z wersjami napędzanymi na tylną oś.



Modele Trail otrzymały również wzbogacone specyfikacje wyposażenia wnętrza, ze skórzaną tapicerką w standardzie, podnoszącą walory estetyczne, trwałość i wpływającą na łatwość utrzymania czystości w kabinie. Niezależnie od pogody kierowca ma komfortowe warunki podróżowania dzięki standardowej klimatyzacji, a podgrzewana przednia szyba Quickclear umożliwia szybkie odjechanie zimą z miejsca parkingowego. Standardem są również elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne i czujnik zmierzchowy świateł



Transit Custom Trail jest dostępny w różnych wersjach nadwozia, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3000 kg do 3400 kg, zarówno jako furgon, kombi i furgon z podwójną kabiną, w wersji ze standardowym, jak i z dużym rozstawem osi.



Klienci zdecydowani na Transita Trail mają wybór wśród wielu wersji nadwozia i rozstawów osi dla wersji o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg – dostępne są m.in. furgon, kombi i furgon z podwójną kabiną, z pojedynczymi lub bliźniaczymi kołami.



Wszystkie modele Transit Trail i Transit Custom Trail są napędzane zaawansowanym, 2,0-litrowym silnikiem wysokoprężnym EcoBlue, o trzech wariantach mocy maksymalnej: 130 KM, 170 KM i 185 KM.



Ponadto modele Transit Custom Trail oferują dodatkową oszczędność, dzięki wersjom hybrydowym, napędzanym zelektryfikowanymi układami hybrydowymi z 2,0-litrowym silnikiem spalinowym EcoBlue, w wersjach mocy: 130 KM, 170 KM i 185 KM. Układ miękkiej hybrydy, oparty na 48-woltowej instalacji elektrycznej, odzyskuje energię podczas zwalniania, a następnie przechowuje ją w zestawie akumulatorów o napięciu znamionowym 48V, wykorzystując podczas jazdy do uzyskania dodatkowej oszczędności paliwa.

Ford Transit Active

Nowe modele Transit i Tourneo Custom Active, inspirowane bardziej surowym stylem modeli z segmentu SUV-ów, zyskały na funkcjonalności dzięki wyróżniającym je elementom stylistycznym i dodatkowym opcjom wyposażenia, które powinny zadowolić zarówno użytkowników prywatnych, jak i biznesowych. Wersje linii Active, oferujące więcej przestrzeni, zwłaszcza bagażowej, pozwalające na śmiałe wyjazdy i uprawianie sportowego stylu życia, korzystają z popularności modeli osobowych dla aktywnych – Fiesty Active i Focusa Active.



Modele Active wyróżniają się elementami nadwozia inspirowanymi stylem SUV-ów:

Unikalnymi 17calowymi felgami aluminiowymi

Typową tylko dla tej linii, siatkową strukturą osłony chłodnicy

Dodatkowymi panelami ochronnymi nadkoli, boków nadwozia, tylnego zderzaka i nakładek lusterek

Relingami dachowymi w standardzie

Klienci oczekujący od Transita Custom Active i Tourneo Custom Active zdolności pokonywania trudnych odcinków drogowych mogą zamówić dodatkowo mLSD.



Wszystkie modele Active otrzymały nowe elementy wyposażenia wnętrza, z wyróżniającą je skórzaną tapicerką, a Tourneo Custom Active odróżnia się dodatkowo niebieskimi akcentami na tablicy rozdzielczej.



Wwnętrze Tourneo Custom Active można łatwo aranżować, dostosowując do wymagań użytkowników. Fotele można przesuwać, zwiększając przestrzeń pasażerską lub bagażową, która ponadto ma wyjątkowe wymiary w wariancie z długim rozstawem osi. Siedzenia można również odwrócić, uzyskując ustawienie w układzie konferencyjnym, lub całkowicie je usunąć, aby uzyskać więcej miejsca na bagaż. Punkty mocowania siedzeń można następnie wykorzystać jako kotwice uchwytów rowerowych zabezpieczających transport rowerów.



Wersje Active są dostępne z napędami w trzech wariantach mocy 130 KM, 170 KM i 185 KM, w zależności od modelu i specyfikacji. Automatyczne i manualne skrzynie biegów są dostępne dla całej gamy. Do wersji z przekładnią manualna można zamówić opcjonalny mechanizm różnicowy mLSD.



Nowe modele Trail i Active zyskały również udoskonalenia, wprowadzone do oferty Transita, Transita Custom i Tourneo Custom w 2019 r. Znalazły się wśród nich oszczędne 2,0-litrowe silniki wysokoprężne EcoBlue oraz miękka hybryda EcoBlue Hybrid z 48-woltową instalacją elektryczną, a także modem FordPass Connect (rozwiązanie zapewniające poprawę wykorzystania pojazdu w firmie oraz optymalizację kosztów eksploatacji) oraz nowe elementy wyposażenia wnętrza i systemy wspomagające kierowcę.



Linia pojazdów Active poszerzy się jeszcze pod koniec 2020 roku, wraz z wprowadzeniem mniejszych modeli Transit Connect Active i Tourneo Connect Active. Więcej szczegółów przedstawimy przed rozpoczęciem sprzedaży.

Linia CO 2 od (g/km wg NEDC)



Zużycie paliwa od (l/100 km NEDC)



CO 2 od (g/km WLTP)



Zużycie paliwa od (l/100 km WLTP) Transit Trail 144 5,5 210 8,0 Transit Custom Trail 141 5,4 183 7,0 Transit Custom Active 146 5,6 186 7,1 Tourneo Custom Active 145 5,5 203 7,7

Zobacz także: Ford Transit w nowej wersji Trail