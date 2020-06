Ford. Transit z nową 10-stopniową automatyczną skrzynią biegów

Dla laika samochody dostawcze to przede wszystkim przestrzeń – ile można w niego załadować? Natomiast osoby, dla których samochody dostawcze stanowią na przykład podstawę biznesu, zwrócą oczywiście na to uwagę, ale dopytają przy tym o moc, spalanie, systemy bezpieczeństwa, nowinki technologiczne, od których wszak zależy komfort jazdy. Wśród modeli samochodów dostawczych czołowe miejsce już od kilkudziesięciu lat zajmuje Ford Transit. Kawał czasu, kilka generacji, ale widocznie jest w nim coś nieśmiertelnego. Ford prezentuje najnowszą jego wersję – choćby wyniki spalania Forda Transita to jedna z przyczyn, dla których warto przyjrzeć się mu bliżej.