Formuła 1. Dwukrotny mistrz świata wróci do F1? (video)

Fernando Alonso zdobywał mistrzostwo świata Formuły 1 w latach 2005 i 2006. Hiszpan był także wicemistrzem F1 w sezonach 2010, 2012 i 2013. 38-latek w swojej bogatej karierze jeździł dla zespołów Minardi, Renault, McLaren i Ferrari.

Po odejściu z Formuły 1 Fernando Alonso ścigał się w Rajdzie Dakar i zwyciężył 24-godzinny wyścig „24h Le Mans”.

Według dziennika „Marca” Fernando Alonso chce wrócić do Formuły 1 i prowadzi rozmowy z Renault. Miałby on zastąpić Daniela Ricciardo, który odchodzi do McLarena. Jednak w przeszłości Alonso zarabiał w McLarenie ponad 30 mln dolarów rocznie, a Renault nie stać na wypłacanie takiej pensji.

Zobacz także: Najpopularniejsze samochody w Polsce

Dużą część jego wynagrodzenia ma wziąć na siebie firma Libert Media, która zarządza prawami marketingowymi Formuły 1. Powrót Hiszpana byłby korzystny dla całej dyscypliny z punktu widzenia marketingowego.