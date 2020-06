Fotoradary w Polsce. Na tych drogach łatwiej o mandat. LISTA lokalizacji

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu Polaków może wiązać się z licznymi podróżami po kraju. Szczególnie teraz, kiedy polska turystyka odmrażana jest z koronawirusowej stagnacji, można spodziewać się większego ruchu na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych. Aby podróż minęła bezpiecznie i bez niespodzianek warto sprawdzić, gdzie można natrafić na fotoradar, odcinkowy pomiar prędkości czy kamerę weryfikującą przejazdy na czerwonym świetle.

– Kierowca, który porusza się z dozwoloną prędkością zbliżając się do miejsca z kontrolą prędkości, odruchowo hamuje. Dowodzą tego nasze badania, które pokazują, że Polacy przejeżdżając obok fotoradarów masowo zmniejszają prędkość znacznie poniżej obowiązującego limitu. Największe różnice występują przy stacjonarnych miernikach prędkości, ustawionych na drogach z ograniczeniem do 70 km/h. W takim miejscu kierowcy dla pewności zwalniają do 40 km/h i poruszają się dużo wolniej niż mogą – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik. – Niestety często też dochodzi do gwałtownego hamowania, a takie zachowanie sprzyja kolizjom. Warto zatem wiedzieć co nas czeka na trasie, by nie generować niebezpiecznych zachowań – dodaje.