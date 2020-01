Garmin Dash Cam Tandem. Podwójny rejestrator samochodowy

Przedni obiektyw, nagrywający w jakości HD 1440p, wyposażony został w technologię Garmin Clarity HDR i rejestruje wysokiej jakości obraz sytuacji na drodze. Obiektyw skierowany do wnętrza samochodu pozwala z kolei nagrywać także w ciemności dzięki opracowanej przez Garmin technologii NightGlo.

“Dash Cam Tandem pozwala nagrywać niesamowicie wyraźny obraz w nocy wewnątrz pojazdu, co znacząco wyróżnia go spośród innych urządzeń dostępnych na rynku. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność platform takich jak Uber czy Lyft dokumentacja tego, co dzieje się dookoła, ale i wewnątrz pojazdu może mieć duże znaczenie dla kierowców” - komentuje Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. Sprzedaży.

Dzięki aplikacji Garmin Drive, kierowcy mogą użyć swoich telefonów aby w łatwy sposób synchronizować nagrania z wnętrza i otoczenia pojazdu. Jeżeli jedna kamera Dash Cam Tandem nie wystarczy Garmin oferuje funkcję Dash Cam Auto Sync, która pozwala kontrolować nawet do czterech urządzeń tego typu zamontowanych w różnych miejscach.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o intuicyjnej obsłudze, niewielkich rozmiarach i dyskrecji. Nagrywanie rozpoczyna się wraz z podłączeniem go do źródła zasilania i może być kontynuowanie także po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę w trybie monitoringu parkingowego po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery.

Dash Cam Tandem można sterować głosowo w jednym z 6 języków (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub szwedzkim). Wbudowany GPS automatycznie wskazuje lokalizację pojazdu, dokumentując precyzyjnie miejsce wszystkich zdarzeń drogowych, które są wykrywane automatycznie. Dzięki dołączonej do zestawu karcie microSD urządzenie jest gotowe do użycia zaraz po rozpakowaniu.

Wideorejestrator ten z pewnością może być ciekawym uzupełnieniem wyposażenia taksówek czy innych pojazdów świadczących usługi transportu osób. Jak pokazała proza życia codziennego, materiał zarejestrowany w ten sposób może też być ważnym dowodem w sytuacji napadu na kierowcę. Nie zmienia to jednak faktu, że jego zastosowanie może naruszać ustawę o RODO. Artykuł 2 ust. 2 lit. c RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) stanowi bowiem, że: „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych… przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze”. A kierowca taksówki lub osoba świadcząca usługi przewozu osób dokonuje takich nagrań w związku ze swoją działalnością zawodową, zatem – przynajmniej teoretycznie - jest wyłączona z tego wyjątku i powinna zgłosić tę czynność Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dodatkowo o rejestracji obrazu i dźwięku powinni być wcześniej uprzedzeni przewożeni pasażerowie.

Jak widać zatem, prawo nie nadąża za technicznymi nowinkami.

Na popularność Garmin Dash Cam Tandem wpływ może mieć także cena, obecnie wynosząca 349,99 euro (ok. 1470 złotych) – i która do najniższych raczej nie należy.

Wprowadzenie rejestratora na rynek spodziewane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku.

