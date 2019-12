Gdynia. Autobus jedzie pod prąd i omija korek. Pierwszy kontrapas już działa (video)

. Na ulicy Chwarznieńskiej prowadzącej do centrum Gdyni otwarto pierwszy w Polsce kontrapas dla autobusów. Jeśli system się sprawdzi, władze miasta będą chciały wprowadzić takie rozwiązanie w innych miejscach.



- Od godziny 7:00 do godziny 9:00, na odcinku 1100 metrów w porannych korkach autobus będzie mijał te korki i zyskiwał około 10 minut dla osób, które jadą komunikacją miejską – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju.

Koszt inwestycji to 4 miliony złotych. Jak podkreśla wiceprezydent Gdyni, jest to jest jeden z elementów zachęcania mieszkańców Gdyni do jazdy komunikacją.