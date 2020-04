Gdynia. Na ulice wyjechały autobusy... w maseczkach (video)

pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4 roku życia;

kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

dziecka do ukończenia 4 roku życia

UWAGA! W rozporządzeniu znajdują się także pozostałe wytyczne, które odnoszą się nie tylko dla kierowców czy pieszych. Tekst rozporządzenia Rady Ministrów zawierającego wspomniane regulacje dostępny jest TUTAJ.

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Art. 54. kodeksu wykroczeń mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. W drodze mandatów policjanci nakładają grzywny do 500 zł. Kary w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł nie są nakładane przez policję, lecz właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. Od policjanta zależy, czy skieruje sprawę do sanepidu w celu nałożenia kary administracyjnej.