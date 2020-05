Google Maps. Polskiego lektora zastąpiła maszyna

Aplikacja Mapy Google jest dostępna w Polsce od 2008 r. Głosu przy nawigowaniu do wybranego celu użyczał Jarosław Juszkiewicz, lektor i dziennikarz Radia Katowice.

Głos Juszkiewicza na platformie Google Maps został zastąpiony przez system generowania mowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który jest stosowany obecnie także na platformie Google Asystent.

- Wiedziałem, że ten moment prędzej czy później nastąpi. Jestem także pozytywnie zaskoczony reakcją wszystkich moich znajomych na Facebooku, kiedy tę informację przekazałem. Zresztą sam dowiedziałem się o tym, że mnie zmieniono - właśnie z Facebooka. Można to porównać do sytuacji robotników z XIX wieku, kiedy w fabrykach zastąpiły ich maszyny parowe. Jednak nie zamierzam niszczyć infrastruktury systemu. Po prostu, taka jest kolej rzeczy. Ta moja kariera głosu Google trwała długo, bo chyba ze 13 lat. To długo, jak na głos istniejący w sieci. A zatem jest to koniec pewnego etapu i początek następnego, w którym będę mówił, że „byłem” głosem Google. Muszę dodać, że to powiedzenie „Kieruj się na południe" wryło się głębiej i - jak sądzę - ludzie przez długi czas będą je kojarzyć. Cieszę się także, że zostałem zastąpiony przez maszynę, a nie przez człowieka. To mnie dowartościowuje, jako lektora - komentuje Jarosław Juszkiewicz w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim"