GOPR. Nowe auta dla ratowników. Jakie mają wyposażenie?

30 lat temu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jeździło na radzieckiej produkcji UAZ-ach. Trwałe, ale ich żywotność dawno się zakończyła. Kilka lat temu pojawiły się w GOPR nowoczesne Mercedesy GLA. Chwalone, miały jednak mankament - ich krótkie nadwozie nie pozwalało na montaż kosza ratowniczego w pojeździe. Powoli wychodzą z użytkowania w GOPR auta marki Land Rover, nie produkowane już w wersji odpowiadają-cej górskim ratownikom.

Pojazd najlepiej odpowiadający ich potrzebom trzeba było zrobić samemu. I taki powstał. W Polsce.

Auta, które wyprodukowała spółka Concept z Bielska Białej posiadają specjalną, zintegrowaną zabudowę pozwalającą na przewóz do 6 osób lub trzech z noszami ratowniczymi w tylnej części górskiej karetki. Zostały wykonane na bazie Toyoty Hilux 2,4 D-4D z silnikami o pojemności 2,393 l z mocą 110 kW. Concept, wyspecjalizowany od wielu lat w produkcji specjalnych pojazdów dostosowała go do potrzeb ratowników w górach.

Auto posiada w tylnej części dwa fotele na szynach. Po wymontowaniu lewego, można w tym miejscu szybko umocować kosz ratowniczy (nosze). W tej części, nad noszami, znajduje się dodatkowe oświetlenie LED. Na suficie, kolejne szyny umożliwiają podpięcie i zabez-pieczenie wyposażenia górskich ratowników. Dostanie się do środka i umieszczenie kosza ratowniczego ułatwiają szerokie drzwi z tyłu pojazdu.

Do górskich warunków jazdy potrzebne było wzmocnione zawieszenie, zwiększony w stosunku do fabrycznej wersji został prześwit pojazdu, auto ma możliwość brodzenia do głębokości 70 cm. Wzmocnione zostały boczne progi, wykonano je ze stalowych rur przymocowanych do ramy, z punktami do mocowania podnośnika. Auto otrzymało stopnie i uchwyty, które ułatwiają ratownikom wejście do pojazdu. Na całej długości dachu znajduje się bagażnik, do którego dostęp ułatwiają kolejne stopnie i uchwyty. Na zewnątrz auto po-siada dodatkowe lampy LED, które pozwalają ratownikom na oświetlenie pola pracy w wa-runkach nocnych. Co ciekawe, po wykonaniu zabudowy, pojazd może poszczycić się ładownością aż 800 kg.

