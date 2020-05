Honda Africa Twin. Uniwersalny motocykl dla wymagających (video)

To wszystko między innymi za sprawą dwucylindrowego silnika o pojemności 1084 cm3. Maksymalna moc silnika wzrosła do 102 KM. Do tego dochodzi wiele udogodnień takich jak tempomat, bluetooth czy doświetlanie zakrętów.

Kanapa jest bardzo wygodne, ale wsiadanie na nią zwłaszcza z zamontowanymi kuframi, do najłatwiejszych nie należy.

Masa motocykla w wersji z dwusprzęgłową skrzynoą biegów to 248 kg. Za dopłatą pojaz może mieć elektronicznie regulowane zawieszenie.

Cena prezentowanej wersji Advemture Sport to ponad 80 tys. zł.