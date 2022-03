Honda pokazała nowego Civica. Jaki ma napęd?

Nowy Civic charakteryzuje się sportową sylwetką, którą uzyskano dzięki obniżeniu o 25 mm linii maski w stosunku do poprzedniej generacji. Jednocześnie zwiększeniu uległa powierzchnia szyb, co dało efekt rozświetlenia i przestronności wnętrza. W porównaniu z poprzednią generacją Civic, podstawa słupka A została przesunięta do tyłu i jest obecnie w jednej linii z osią przednich kół. Dłuższy o 35 mm rozstaw osi pozwolił projektantom stworzyć przestronniejszą kabinę.

W wersji Advance wyświetlacz kierowcy jest teraz wyposażony w 10,2-calowy kolorowy panel LCD HD, zapewniający lepszą jakość obrazu. Centralny ekran dotykowy został powiększony do 9 cali i przesunięty w górę, aby ograniczyć rozpraszanie kierowcy, wynikające z przenoszenia wzroku zbyt nisko. System jest przygotowany do obsługi Android Auto i bezprzewodowej komunikacji poprzez Apple CarPlay. Dzięki temu pasażerowie mogą pozostawać w kontakcie podczas jazdy.

Układ napędowy Hondy e:HEV (hybrid electric vehicle) oferowany jest w standardzie. W nowym Civicu łączy on 72-ogniwowy zespół akumulatorów litowo-jonowych i dwa silniki elektryczne. Zostały one sprzężone z nowoopracowanym 2-litrowym silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pracującym w cyklu Atkinsona. Sumaryczna moc zespołu napędowego wynosi 135 kW, a maksymalny moment obrotowy 315 Nm.

Centralnym elementem systemu e:HEV jest przekładnia e-CVT o stałym przełożeniu. Nowy Civic ma osiągać emisję CO 2 poniżej 110 gramów na kilometr oraz zużycie paliwa poniżej 5 l/100 km wg procedury testowej WLTP (cykl mieszany).

