Hyundai Elantra. Teraz również z napędem hybrydowym

W przedniej części nadwozia znalazł się charakterystyczny dla marki Hyundai szeroki kaskadowy grill. W grill zostały wkomponowane kierunkowskazy, które płynnie łączą się z przednimi reflektorami. Bardziej wysunięta do przodu maska została wydłużona, a jej linia została poprowadzona niżej. Wyraziste przetłoczenia znajdują się nie tylko na masce, lecz biegną wzdłuż całego boku nadwozia. Całości dopełniają specjalnie dobrane felgi aluminiowe w rozmiarze 15, 16 lub 17 cali. Za tylnymi bocznymi oknami znajduje się czarna wstawka, która pomaga w uzyskaniu wyglądu przypominającego coupe. Dynamicznie opadająca linia dachu płynnie przechodzi w wyraziste przetłoczenia, które ciągną się aż do klapy bagażnika. Natomiast w tylnej części nadwozia znajduje się charakterystyczna listwa świetlna w kształcie litery „H”, która śladem świetlnym nawiązuje do logotypu Hyundai.

Hyundai Elantra. Kompaktowa platforma K3 trzeciej generacji

Platforma trzeciej generacji dla samochodów Hyundaia znacząco poprawia ogólny wygląd, bezpieczeństwo, wydajność, osiągi oraz właściwości jezdne samochodu. Dzięki nowej platformie pojazd waży mniej, ma mniejsze spalanie oraz jest sztywniejsza w porównaniu do poprzedniego modelu. Zastosowanie nowej platformy pozwoliło również inżynieriom na obniżenie środka ciężkości, co też wpłynęło na poprawę właściwości jezdnych. Natomiast podczas kolizji, dzięki zastosowaniu wielu ścieżek rozpraszania energii poprawie uległo bezpieczeństwo.

Hyundai Elantra. Wnętrze

Zlokalizowany w dolnej w części kokpitu otaczający kierowcę szeroki pas biegnie od drzwi przez deskę rozdzielczą do tunelu środkowego. Do dyspozycji kierowca ma połączone taflą szkła dwa ekrany o przekątnej 10,25 cala. Pierwszy z ekranów służy jako cyfrowe zegary, a za pomocą drugiego, dotykowego ekranu możliwa jest obsługa multimediów oraz systemu nawigacji. Dla poprawy widoczności i ergonomii ekran multimediów został zwrócony w stronę kierowcy, aby ułatwić korzystanie z niego. Wnętrze optycznie poszerza elegancka listwa, w której ukryte są nawiewy powietrza. Poniżej listwy znajduje się ambientowe oświetlenie, które może oświetlać wnętrze w jednym z 64 kolorów.

Dłuższy rozstaw osi zapewnia więcej miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu, a większy rozstaw kół zapewnia większą przestrzeń na wysokości ramion zarówno w pierwszym jak i drugim rzędzie. Pod kątem przestronności ELANTRA Nowej Generacji należy do liderów segmentu.

Hyundai Elantra. Teraz także jako hybryda

Po raz pierwszy Elantra dostępna będzie także z zelektryfikowanym hybrydowym układem napędowym. Wersja Hybrid wyposażona jest w benzynowy 4-cylindorowy silnik 1.6 GDI pracujący w cyklu Atkinsona oraz elektryczny motor z magnesami trwałymi generujący moc 32 kW, który zasilany jest przez zlokalizowaną pod tylnymi siedzeniami baterię litowo-polimerową o pojemności 1,32 kWh. Maksymalna łączna moc układu napędowego wynosi 141 KM, a moment obrotowy wynosi 265 Nm. Silnik benzynowy współpracuje z 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów (6DCT), która zapewnia dobrą dynamikę.

Hyundai Elantra. Prowadzenie

Zawieszenie jest sztywne lecz komfortowe i minimalizuje niepożądane przechyły nadwozia, jednocześnie maksymalizując pochłanianie nierówności drogi. Nowa Elantra Hybrid oferuje w pełni niezależne wielowahaczowe zawieszenie oraz standardowo wyposażona jest w 16 calowe felgi aluminiowe, dzięki czemu dostarcza jeszcze więcej emocji podczas dynamicznej jazdy.

Hyundai Elantra. Systemy wsparcia kierowcy

Auto wyposażono m.in. w asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW) oraz kamerę cofania.

Elantrai została wyposażona w system łączności Blue Link Hyundaia, który wykorzystuje wbudowaną telematykę, aby umożliwić kierowcom zdalne uruchomienie pojazdu i ustawianie temperatury wewnętrznej za pomocą aplikacji na smartfony MyHyundai. Aplikacja umożliwia także użytkownikom zdalne blokowanie lub odblokowywanie drzwi oraz znajdowanie pojazdu na zatłoczonym parkingu.

Rozbudowany system rozpoznawania poleceń głosowych w języku naturalnym wykorzystuje technologie Speech-to-meaning oraz Deep Meaning Understanding. Aby aktywować funkcje, kierowca musi jedynie użyć przycisku „Naciśnij i mów” na kierownicy i wypowiedzieć polecenie. Przykładowe polecenia wyglądają następująco : „Włącz klimatyzację”, „Ustaw nawiew na twarz” lub „Włącz podgrzewanie mojego fotela”. Istnieje również więcej żądań, które system może obsłużyć. Użytkownik może także zapytać przez Blue Link: „Jaka jest temperatura w St. Louis?”, „Kiedy jest Dzień Matki?”, „Znajdź najbliższy Starbucks”.

Hyundai Elantra. Cyfrowy klucz

Elantra nowej generacjii to pierwszy model marki Hyundai wyposażony w opcjonalny oparty na smartfonie cyfrowy klucz Hyundai. Klucz cyfrowy wykorzystuje dedykowaną aplikację mobilną, technologię komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i technologię Bluetooth Low Energy (BLE), aby umożliwić odblokowanie drzwi, uruchomienie silnika i obsługę bez fizycznego klucza za pośrednictwem odpowiednich smartfonów z systemem Android. Cyfrowy klucz umożliwia także bezpieczne udostępnianie wirtualnych kluczy rodzinie i znajomym.

Właściciele modelu mogą dostosować ustawienia pojazdu dostępne dla każdego udostępnionego wirtualnego klucza. Właściciel pojazdu może wstępnie ustawić czas użytkowania pojazdu lub ograniczyć korzystanie z niego tylko do niektórych funkcji podczas wypożyczania pojazdu, a wirtualne klucze można również zdalnie odebrać.



