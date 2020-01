Hyundai i10. Ile kosztuje nowa generacja?

Podstawowa wersja Hyundaia i10 Access oferowana jest w konfiguracji czteromiejscowej z silnikiem o pojemności 1 litra oraz manualną skrzynią biegów już od 42 100 zł. Poza wymienionymi systemami bezpieczeństwa i10 Access oferuje tempomat z ogranicznikiem prędkości, komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, centralny zamek i immobilizer, światła do jazdy dziennej, przednie szyby elektryczne oraz 14-calowe felgi stalowe z kołpakami. Wersja Access dostępna jest także w wersji pięciomiejscowej oraz z płatnym dodatkowo pakietem Cool & Sound. Pakiet zawiera istotne elementy wyposażenia takie, jak klimatyzacja manualna, radio z RDS wraz z możliwością sterowania nim z kierownicy, a także regulację wysokości fotela kierowcy. pakiet Cool & Sound teraz przeceniony jest z 3 900 zł na 1 900 zł.



Bogatsza wersja Comfort dostępna jest od 49 400 zł w konfiguracji pięciomiejscowej z litrowym silnikiem i manualną skrzynią biegów. Wersja ta oferowana jest także z silnikiem 1,2 MPI o mocy 84 KM, który jest droższy o 2 500 zł. Za dopłatą 4 000 zł do obu jednostek napędowych można zamówić zautomatyzowaną skrzynię biegów.



Wyposażenie wersji Comfort posiada elementy wersji Access, a ponadto system wspomagania ruszania pod górę (HAC), klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, system Bluetooth, także wszystkie elementy pakietu Cool & Sound w standardzie. Opcjonalnie oferowane są 15-calowe felgi aluminiowe za 1 500 zł, a także pakiet Tech za 2 600 zł, który składa się z następujących elementów: radio z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem, tylne głośniki, system Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym oraz tylne czujniki parkowania.



Topowa wersja Premium oferowana jest z mocniejszym silnikiem 1,2 MPI już od 63 300 zł w wersji ze skrzynią manualną, natomiast wersja ze skrzynią zautomatyzowaną jest droższa o 4 000 zł.



Wyposażenie wersji Premium zawiera elementy wersji Comfort i pakietu Tech oraz automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, dostęp bezkluczykowy, zaciemniane tylne szyby, chromowane klamki zewnętrzne, czarne błyszczące wykończenie grilla, ledowe światła do jazdy dziennej oraz 16-calowe felgi aluminiowe. Ponadto we wnętrzu w jasnym kolorze Shale Gray lub Brass Metal znalazły się podgrzewane przednie fotele i podgrzewana kierownica oraz podłokietnik dla kierowcy. Natomiast w bagażniku dostępne są haczyki i siatka do mocowania bagaży oraz dwupoziomowa podłoga. Warto wspomnieć, że bagażnik ma wiodącą w segmencie pojemność 252 litrów.

Wszystkie wersje i10 wyposażono w asystenta utrzymywania pasa ruchu (LKA), asystenta świateł drogowych (HBA) i asystenta zapobiegania kolizjom czołowym (FCA), który wykrywa nie tylko samochody, lecz także pieszych. Natomiast system monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW) ostrzeże akustycznie i wizualnie kierowcę, jeśli zarejestruje oznaki zmęczenia. Ponadto każda wersja wyposażona jest w 6 poduszek bezpieczeństwa w tym przednie, boczne i kurtynowe, a także system ratunkowy e-call.

Klienci mogą wybierać spośród 10 kolorów zewnętrznych, w tym trzech nowych: Dragon Red, Brass i Aqua Turquoise. Pozostałe kolory zewnętrzne to Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red i Slate Blue. Bez dopłaty dostępne są kolory Polar White i Tomato Red, natomiast pozostałe lakiery metaliczne lub perłowe wymagają dopłaty 1900 zł. Opcjonalny dla wersji Comfort i Premium kosztujący 1 500 zł dach w kolorze czarnym lub czerwonym dodatkowo zwiększa możliwości personalizacji.

