Hyundai i30. Jaka cena i wyposażenie?

Hyundai i30. Trzy wersje wyposażenia – Classic Plus, Comfort i Premium

Podstawowa wersja Hyundaia i30 Classic Plus oferowana jest z nowym silnikiem benzynowym 1.5 DPI i sześciobiegową manualną skrzynią biegów już od 69 900 zł. W porównaniu do poprzednika w standardzie oferowane są światła do jazdy dziennej LED, przednie światła przeciwmgielne, doświetlanie zakrętów oraz wspomniany już system Bluetooth. Na wyposażeniu wersji Classic Plus znajduje się klimatyzacja, radio z wyświetlaczem 3,8”, zdalne sterowanie radiem z kierownicy, komputer pokładowy, centralny zamek z alarmem oraz tempomat. Bazowa wersja oferuje wiele udogodnień takich jak regulacja wysokości fotela kierowcy, przedni podłokietnik, schowek na okulary, złącza USB, gniazda 12 V w kabinie i bagażniku, w którym zastosowano podwójną podłogę. Szyby przednie i tylne są sterowane elektrycznie, podobnie jak lusterka, które wraz z klamkami zostały wykończone w kolorze nadwozia, są elektrycznie sterowane oraz podgrzewane. Odmiana Wagon w wersji Classic Plus jest droższa o 3 000 zł. Natomiast i30 Fastback w podstawowej wersji kosztuje 78 400 zł jednak oferuje mocniejszy silnik benzynowy 1.0 T-GDI oraz 16-calowe felgi aluminiowe.

Do wersji Classic Plus możliwe jest dokupienie wycenionego na 1 200 zł pakietu Drive zawierającego tylne czujniki parkowania oraz skórzane wykończenie kierowcy i gałki zmiany biegów.

Bogatsza odmiana Comfort zawiera elementy wersji Classic Plus i pakietu Drive, a ponadto klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym 8” ekranem umożliwiający korzystanie z Android Auto i Apple Car Play, 16-calowe felgi aluminiowe, zaciemnione tylne szyby, satynową listwę wokół bocznych szyb, elektrycznie składane lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz tylny podłokietnik z uchwytami na napoje. Klienci, którzy zdecydują się na wybór automatycznej skrzyni biegów w wersji Comfort będą mogli zmieniać tryby jazdy, a także skorzystać z łopatek do zmiany biegów znajdujących przy kierownicy.

