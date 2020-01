Hyundai. Latające taksówki wspólnie z Uberem

Podczas targów Customer Electronic Show 2020 w Las Vegas firmy Hyundai Motor i Uber ogłosiły partnerstwo w celu opracowania powietrznych taksówek. Hyundai jest pierwszą firmą motoryzacyjną, która przyłączyła się do inicjatywy Uber Elevate, zakładającej masową produkcję latających pojazdów elektrycznych.

Jak poinformowano, koncepcja pojazdu powietrznego została stworzona przez Hyundai i Uber w ramach tzw. otwartego procesu projektowego. Proces ten inspirowany jest podejściem znanym z NASA, według którego wprowadzenie innowacji rozpoczyna się od publicznego opublikowania koncepcji. Dzięki temu także inne firmy mogą wykorzystać przedstawiony projekt do wprowadzenia innowacji w swoich technologiach i modelach taksówek powietrznych.

W ramach partnerstwa Hyundai będzie produkować małe samoloty, a Uber zapewni usługi wsparcia przestrzeni powietrznej, połączenie z transportem naziemnym oraz interfejsy dla klientów za pośrednictwem sieci udostępniania przelotów. Obie strony współpracują w zakresie przygotowania koncepcji infrastruktury mającej wspierać start i lądowanie samolotów.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Według założeń, elektryczny samolot Hyundai S-A1 jest przeznaczony do prędkości przelotowej do 290 km/h na wysokości wynoszącej około 300–600 m nad ziemią oraz do lotów na dystansie do 100 km. Kabina wyposażona została w fotele dla czterech pasażerów, rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwe wsiadanie i wysiadanie.

Napęd elektryczny samolotu zasila kilka wirników i śmigieł wokół płatowca, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku awarii jednego z nich. Kilka mniejszych wirników obniża również poziom hałasu w stosunku do dużych śmigłowców spalinowych, co jest bardzo ważne dla miast.

Model został zaprojektowany do pionowego startu, poziomego lotu po pochyleniu wirników na czas lotu, a następnie do pionowego lądowania. Pojazd będzie początkowo pilotowany przez pilota, ale z czasem stanie się autonomiczny.

To tutaj jest produkowany Volkswagen ID.3