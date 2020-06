Hyundai Santa Fe. Na nowej platformie. Z hybrydą w gamie

Santa Fe to najdłużej obecny na rynku SUV marki Hyundai. Pojawił się na rynku 20 lat temu, a w Europie sprzedawany jest od 2001 roku.

Hyundai Santa Fe. Nowy odważny design

Konstrukcja przodu wyróżnia się charakterystycznym szerokim grillem, obejmującym główne reflektory. Trójwymiarowy wzór wypełnienia grilla podkreśla jego solidny charakter. Przyciągające wzrok diodowe światła do jazdy dziennej w kształcie litery T mają podwójne zastosowanie i służą również jako kierunkowskazy. Uzupełnieniem mocnego wyglądu są zlokalizowane w rogach, pionowo zorientowane aerodynamiczne wloty, które poprawiają wydajność przepływu powietrza.

Szerokie nadkola i nowe felgi aluminiowe, w tym opcjonalne felgi 20-calowe, podkreślają mocny charakter nowego Santa Fe. Nowy wygląd tylnych świateł z rozciągającą się listwą wizualnie poszerza nadwozie. Pozioma czerwona listwa odblaskowa łączy tylne światła. Projektanci zmienili kształt tylnego zderzaka.



Nowy Santa Fe będzie pierwszym samochodem marki Hyundai dostępnym z opcjonalnym pakietem Luxury nadającym bardziej wyrafinowanego stylu. Zewnętrzna część pakietu obejmuje dedykowane 20-calowe koła oraz zderzaki, przedni i tylny, jak również boczne panele lakierowane w kolorze nadwozia, zamiast matowej czerni.

Hyundai Santa Fe. Co we wnętrzu?

Dolna część deski rozdzielczej i konsola środkowa zostały przeprojektowane, a nowy ekran dotykowy systemu multimediów ma teraz 10,25 cala. Konsola środkowa z przyciskami do wyboru kierunku jazdy jest płynnie połączona z deską rozdzielczą. Po raz pierwszy nowy Santa Fe jest wyposażony w selektor trybów jazdy. Pokrętło sterujące umieszczono na konsoli środkowej, aby wygodnie przełącza się między różnymi trybami jazdy.



Wszystkie przyciski zostały zgromadzone na środku w celu intuicyjnego i ergonomicznego użytkowania. Z fotela kierowcy wszystko jest w zasięgu ręki. Uchwyt na kubek można zamknąć, gdy nie jest używany, a schowek pod konsolą zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania. Modernizacja wnętrza klasy premium uwzględnia również nowe, w pełni cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 12,3 cala.

Hyundai Santa Fe. Napęd

Nowy Santa Fe to pierwszy Hyundai w Europie, który trafi do sprzedaży wraz z nowym układem hybrydowym Smartstream i hybrydowym typu plug-in. Więcej informacji o układach napędowych nowego Santa Fe pojawi się w niedalekiej przyszłości.



Nowy Santa Fe to pierwszy model Hyundai w Europie i pierwszy SUV Hyundai na całym świecie oparty na całkowicie nowej platformie pojazdów Hyundai trzeciej generacji. Nowa platforma pozwala na znaczną poprawę wydajności, prowadzenia, oszczędności paliwa i bezpieczeństwa. Punkty mocowania przednich wahaczy zostały umieszczone bliżej środka kół, pozwalając na bardziej zwinne prowadzenie. Jednocześnie poziom hałasu został zredukowany, dzięki wzmocnionym system pochłaniania dźwięku w częściach wrażliwych na wibracje.



Nowa platforma zapewnia także znaczną poprawę bezpieczeństwa podczas kolizji. Dzięki zastosowaniu struktury wielokierunkowego rozłożenia obciążenia, tłoczenia na gorąco i integracji stalowej blachy o bardzo wysokiej wytrzymałości, platforma umożliwia lepsze pochłanianie uderzenia przez samochód w przypadku kolizji, minimalizując jednocześnie deformację przestrzeni pasażerskiej.



Nowy Santa Fe będzie dostępny w Europie od września 2020 roku.

