Hyundai Veloster N. Teraz ze skrzynią dwusprzęgłową N DCT. Jakie osiągi?

Hyundai opracował skrzynię biegów N DCT, by zapewnić wrażenia, jak w przypadku manualnej skrzyni biegów oraz wygodę automatycznej skrzyni biegów. Dzięki N DCT nowy Veloster N może przyspieszy od 0 do 100 km / h w 5,6 sekundy czyli o 0,5 sekundy szybciej niż odpowiednik ze skrzynią manualną.



Skrzynia N DCT jest wyposażona w elektroniczne siłowniki, które sterują dwoma sprzęgłami, zapewniając komfort, poprawę oszczędności paliwa i, co najważniejsze, przyjemność z jazdy. W przeciwieństwie do przekładni dwusprzęgłowej z suchymi sprzęgłami, N DCT wykorzystuje olej, który znacznie poprawia wydajność smarowania i chłodzenia, co pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego.

Hyundai Veloster N. Co oferuje nowa skrzynia biegów?

N DCT oferuje funkcje podobne do gier wideo, które zwiększają przyjemność z jazdy. N Grin Shift (NGS) zwiększa moment obrotowy o 7 procent z 353 do 378 Nm, umożliwiając chwilowe „przeładowanie” turbosprężarki i maksymalizuje reakcję przekładni przez 20 sekund.



Natomiast funkcja N Power Shift (NPS) włącza się, gdy samochód podczas przyspieszania ma przepustnicę otwartą w ponad 90 procentach. Dzięki temu złagodzony zostaje spadek momentu obrotowego spowodowany zmianą biegu w celu zapewnienia maksymalnej mocy na koła. Daje to kierowcy poczucie dynamicznego przyspieszania podczas zmiany biegów.



N DCT jest również wyposażony w N Track Sense Shift (NTS), który rozpoznaje, kiedy warunki na drodze są optymalne do dynamicznej jazdy i aktywuje się automatycznie, wybierając odpowiednie biegi oraz czas zmiany, tak jak profesjonalny kierowca samochodu wyścigowego.



Wszystkie powyższe funkcje można skonfigurować za pomocą wysokiej rozdzielczości 8-calowego wyświetlacza nowego systemu informacyjno-rozrywkowym. Zmodernizowany system multimedialny jest połączony z wysokiej jakości systemem nagłośnienia JBL, który zapewnia audiofilską przyjemność słuchania.

Obok posiadania takich funkcji, jak Rev Matching, Launch Control i Overboost, Veloster N automatycznie wyczuwa styl jazdy, a także warunki drogowe w celu dobrania odpowiednich punktów zmiany biegów. Na przykład, jeśli samochód jedzie w dół, samochód zastosuje hamowanie silnikiem, aby zmniejszy ryzyko przegrzania hamulców tarczowych. Jeśli kierowca postanowi wybrać się na tor wyścigowy, samochód wykorzysta pełne spektrum dostępnych obrotów silnika, aby zapewnić najlepsze osiągi.

Hyundai Veloster N. Wyposażenie

Veloster N został wyposażony w technologie bezpieczeństwa Hyundai SmartSense, w tym asystenta unikania kolizji czołowym (FCA), system monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW), asystenta podążania na pasie ruchu (LFA), asystenta utrzymania pasa ruchu (LKA), asystenta świateł drogowych (HBA), system monitorowania martwego pola (BCW) i system ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCW).



Klienci mogą również wyposażyć pojazd w fotele kubełkowe N Light Sports. Jednoczęściowe kubełkowe fotele są wykończone miękką tapicerką z alcantary, aby mocno trzyma kierowcę w pozycji, gdy samochód jedzie na zakrętach z dużą prędkością. Fotele do jazdy na torze są cieńsze i ważą około 2 kg mniej niż standardowe siedzenia. Jak wskazuje na to nazwa, fotele kubełkowe N Light Sports mają podświetlane logo N w górnej części oparcia, które poprawia estetykę wnętrza. Świecące logotypy N w połączeniu z innymi światłami wewnętrznymi tworzą niepowtarzalną atmosferę.



Nowy Hyundai Veloster N trafi do sprzedaży w Korei Południowej w tym miesiącu, a następnie na kolejne rynki.



