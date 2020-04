Hyundai. Zespół Hyundaia wystartuje w rajdowych mistrzostwach Polski

Duet utalentowanych Finów, nad których karierą czuwa dwukrotny mistrza świata WRC – Marcus Gronholm, weźmie udział we wszystkich planowanych sześciu rundach RSMP rozgrywanych na terenie Polski, Litwy i Słowacji. Obsługą Hyundaia i20 R5 zajmie się doświadczona polska firma Kowax 2Brally.

Jari Huttunen to 26-letni zawodnik pochodzący z Kiuruvesi w Finlandii. Na swoim koncie ma ponad 60 występów w rajdach i wyścigach samochodowych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zdobył tytuł mistrzowski w kartingowej serii Rotax (w kategorii DD2 Max), zwyciężył w pucharze Opel Adam Cup, a także został zwycięzcą Rajdu Finlandii i Rajdu Szwecji w kategoriach odpowiednio: WRC2 i WRC3. Huttunen wygrał także odcinek specjalny podczas 77. Rajdu Polski oraz zajął drugie miejsce za kierownicą Hyundaia i20 R5 w kończącym sezon Rajdzie Barbórka 2019. Śledząc postępy utalentowanego Fina, Hyundai Motorsport zdecydował o włączeniu go do programu Hyundai Young Driver Development.

-„Polska to kraj, w którym rajdy samochodowe stoją na bardzo wysokim poziomie. W nadchodzącym sezonie będę dążył do tego, aby stać się jeszcze lepszym kierowcą, a Polska to idealne miejsce do rozwijania umiejętności. Znam wielu tutejszych kierowców rajdowych, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. Dlatego też nie mogę doczekać się rywalizacji z nimi. Wierzę, że wraz z zespołem Hyundai Poland Racing możemy osiągnąć bardzo dobry wynik” – powiedział Jari Huttunen.

- „Po zakończeniu kariery w rajdach samochodowych, nie chciałem całkowicie żegnać się z rajdami. Postanowiłem wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie, by dzielić się nimi z młodymi kierowcami. Poprowadziłem kariery wielu kierowców, teraz nadszedł czas na współpracę z Jarim. Zdecydowałem się kierować jego karierą, po tym jak dostrzegłem w nim ogromny potencjał. To utalentowany, bardzo szybki kierowca, chcący zawsze zwyciężać” – tłumaczy Marcus Gronholm.

Na prawym fotelu Hyundaia i20 R5 zasiądzie Mikko Lukka. 45-letni zawodnik pokonał tysiące kilometrów na rajdowych odcinkach, pilotując kierowców podczas rajdów WRC czy ERC. Doświadczenie zdobyte w 195 różnych rajdach mogą być jednym z czynników decydujących o sukcesie zespołu na trasach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

-„Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie sezonu w mistrzostwach Polski z zespołem Hyundai Poland Racing. Te starty będą dla mnie nie lada wyzwaniem, ponieważ nie mam dużego doświadczenia na polskich trasach rajdowych. Wiemy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest dobrze zorganizowana praca całego zespołu. Razem z Jarim chcemy znaleźć się w czołowej trójce na koniec sezonu” – zapowiedział Mikko Lukka.

Obsługą samochodu zajmie się zespół Kowax 2Brally prowadzony przez Bartłomieja Borutę. –„Przed nami duże wyzwanie i interesujący projekt, nad którym pierwsze prace rozpoczęliśmy już w połowie ubiegłego roku. Było kilka koncepcji jednak ostatecznie postawiliśmy na Jariego i Mikko. Klasa kierowcy nie była oczywiście bez znaczenia, niemniej możliwość wprowadzenia na krajowe podwórko kierowcy zagranicznego wydała nam się fajnym prezentem dla polskich kibiców. To zdecydowanie pozwoli na małe ożywienie rywalizacji w rajdowych mistrzostwach Polski. Motywacji nigdy nam nie brakowało, ale wysoko postawiona poprzeczka na sezon 2020 wymaga dużo pracy i zaangażowania. Nie będę ukrywał, że naszym celem jest tytuł mistrza Polski. Na dzisiaj przyszło nam się jeszcze dodatkowo zmierzyć z problemem epidemii i sporymi ograniczeniami w funkcjonowaniu. Dokładamy jednak wszelkich starań by przygotować się jak najlepiej do niestety, opóźnionego już sezonu”– powiedział Bartłomiej Boruta, założyciel i szef zespołu Kowax 2Brally

- Jesteśmy pewni, że nowo powstały zespół Hyundai Poland Racing dostarczy polskim kibicom ogromną porcję wrażeń oraz emocjonującą rywalizację na najwyższym poziomie. Jari Huttunen to świetny młody kierowca, który w bardzo dobrym stylu zaprezentował się polskim kibicom podczas zeszłorocznego Rajdu Polski oraz Rajdu Barbórki. Hyundai mocno angażuje się w rajdy samochodowe, czego dowodem jest zwycięstwo zespołu Hyundai Motorsport w klasyfikacji producentów WRC 2019. Teraz angażujemy się w rajdowe zmagania w naszym kraju i trzymamy kciuki za wyniki zespołu podczas Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski” – powiedziała Paulina Tycner, kierownik Działu Marketingu i PR Hyundai Motor Poland.

Kalendarz startów zespołu Hyundai Poland Racing

1. 05.06-06.06 – Rajd Zemantija (Litwa)

2. 26.06-28.06 – Rajd Polski (Mikołajki)

3. 17.07-19.07 – 48. Rajd Świdnicki-Krause

4. 06.06-08.08 – Rajd Rzeszowski (Rzeszów)

5. 10.09-12.09 – Rajd Śląska (Chorzów)

6. 16.10-18.10 – Rajd Koszyc (Słowacja)

