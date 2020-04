Import samochodów używanych. Drastyczny spadek. NOWE dane z rynku

Spadek o 39,9% r/r (-22 565 szt.) do poziomu 33 985 szt. wskazały w marcu 2020r. rezultaty nowych rejestracji samochodów osobowych i dostawczych. Wynik ten jest też niższy o blisko 9,2 tys. szt. niż miesiąc wcześniej (-21,2% m/m). Rejestracje samochodów osobowych (29 657 szt.) zmniejszyły się o 40,8%, a dostawczych o 32,7% (do 4 328 szt). Obecny poziom rejestracji przeniósł rynek wstecz o 8 lat, do 2012 roku. Notowaliśmy wtedy w analogicznym miesiącu 29,5 tys. szt. samochodów osobowych i 4,2 tys. szt. dostawczych.