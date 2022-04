13 574 samochody na drodze – tak wyglądała średnia dzienna w 2021 roku, według badań Generalnego Pomiaru Ruchu1. A w miesiącach wakacyjnych, kiedy wyjeżdżamy na urlopy, może być ich nawet dwa razy więcej. Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w czerwcu 2021 roku średni dobowy ruch samochodów osobowych wynosił 23 938 pojazdów. W lipcu – 26 291, a najwięcej w sierpniu – 26 694 aut.

– Przypuszczam, że zwiększony ruch zacznie się już w maju. Większa liczba pojazdów na drogach to również wzmożony ruch w miejscowościach turystycznych. Warto podkreślić, że większość z nich to niewielkie miasta, których liczba mieszkańców oscyluje w granicach 20 tys. mieszkańców. Obecność zmotoryzowanych turystów oznacza poważne utrudnienia w lokalnym ruchu drogowym. Spada jego płynność, ale przede wszystkim trzeba wspomnieć o zatłoczonych parkingach. Zwłaszcza tych blisko atrakcji turystycznych, jak plaże, zabytki i inne ciekawe obiekty. To problem znany nie tylko lokalnym społecznościom, ale wszystkim kierowcom, którzy choć raz wyjechali na wakacje swoim samochodem – mówi Mariusz Kołkowski, dyrektor sprzedaży systemów ITS w Sprint S.A.

Parking sam powie, czy znajdziemy miejsce

Jednym z rozwiązań na usprawnienie ruchu drogowego w sezonie i ułatwienie parkowania w mieście jest uruchomienie inteligentnych parkingów. Jak one działają?

Czujniki najazdowe, zamontowane w nawierzchni, wykrywają pojazd i przesyłają dane do aplikacji centralnej, na platformę sterowania ruchem. Następnie, informacja o zmianie statusu zajętości miejsca parkingowego trafia na tablice parkingowe oraz do aplikacji mobilnej. Dzięki czemu kierowcy, nie tracą czasu na szukanie miejsca, bo zanim podjadą na parking wiedzą, czy mogą zostawić tam swoje auto. Korzystają na tym także samorządy.

– Dane gromadzone przez urządzenia wykrywające ruch, pozwalają na bieżące informowanie kierowców o dostępnych miejscach na parkingach, a także na prowadzenie statystyk zajętości miejsc, w poszczególnych porach dnia i momentach sezonu letniego. To pomaga szybko znaleźć miejsce na parkingu, a także umożliwia dostosowanie infrastruktury i sposobu zarządzania ruchem do realnych potrzeb mieszkańców i turystów. Kolejny plus to zmniejszenie hałasu, ponieważ pojazdy nie krążą w poszukiwaniu miejsc. A na to często narzekają mieszkańcy turystycznych miejscowości – mówi Mariusz Kołkowski z Sprint S.A.

Ponadto skrócenie czasu poszukiwania wolnego miejsce wpływa również na emisję spalin – czasem nawet o 25-30%.

Ruch jak przed pandemią, a nawet większy

Z badań GPR płynie jeszcze jeden wniosek: na niektórych odcinkach pomiarowych natężenie ruchu samochodów osobowych w sezonie letnim w 2021 roku wróciło do poziomu z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. Co więcej, zaobserwowano też kilkuprocentowe wzrosty. I tak: ruch w czerwcu 2021 roku był mniejszy niż w tym samym miesiącu 2019 roku, ale w stosunku lipiec do lipca odnotowano wzrost o 4%, a sierpień do sierpnia – 3%.

Źródło: Sprint S.A.

1 Synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21. Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/ruch-na-drogach-krajowych-w-wakacje

