Jak bezpiecznie podróżować autostradą podczas zagrożenia koronawirusem? Praktyczne porady dla kierowców

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podawane przez Światową Organizację Zdrowia chyba, każdy powinien mieć już w małym palcu:

Częste i dokładne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub produktem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu,

Zasłanianie usta i nosa ręką zgiętą w łokciu lub chusteczką przy kaszlu, lub kichaniu,

Unikanie dotykania okolic ust i nosa,

Korzystanie z maseczek ochronnych (nie jest konieczne, jednak w przypadku osób chorych zabiega rozprzestrzenianie się patogenów),

Regularne dezynfekowanie przedmiotów codziennego użytku takich jak telefony i laptopy,

Unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.



Oprócz wyżej wymienionych przykładów zaleca się również unikanie płatności gotówkowych. Jak zminimalizować ryzyko zarażenia podczas podróży? Dobrym pomysłem będzie zrezygnowanie z płatności za przejazd autostradą kartą płatniczą czy gotówką na rzecz szybszych, wygodniejszych i bardziej ekonomicznych rozwiązań.

Warto skorzystać z bezpiecznego i nowoczesnego sposobu wnoszenia opłat za pośrednictwem elektronicznego poboru opłat A4Go lub videotollingu z wykorzystaniem aplikacji Autopay. Rozwiązania te skierowane są do kierowców podróżujących autostradą A4 Katowice – Kraków.

– Ryzyka związanego z obiegiem gotówki nie da się wyeliminować. Tymczasem płatności automatyczne nie wymagają podawania inkasentowi gotówki lub karty, odbierania reszty i paragonu, a nawet otwierania okna w samochodzie. Warto wybrać taki sposób wnoszenia opłat za przejazd jako jeszcze jeden, ważny element profilaktyki i dbałości o zdrowie swoje i swoich bliskich – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy, Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Jak nabyć A4Go?

W obecnej sytuacji najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem będzie nabycie urządzenia pokładowego A4Go za pośrednictwem strony internetowej:

wraz z pakietem impulsów (przejazdów). W pakiecie znajduje się 20 impulsów ważnych 730 dni od daty zakupu. Dodatkowo na stronie serwisu istnieje możliwość wygodnego zarządzania kontem klienta.

Jak informuje spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A.: Punkty Obsługi Klienta realizują obecnie wyłącznie zamówienia internetowe na urządzenia A4Go i doładowania impulsami składane w sklepie internetowym karta4go.pl

Do odwołania zakup stacjonarny w ww. punktach nie jest możliwy.

Co jeszcze daje A4Go?

Korzystanie z A4Go wiąże się z brakiem dodatkowych czynności podczas przejazdu przez bramki autostradowe np. otwierania okna i wręczania inkasentowi karty lub gotówki. Kolejnym argumentem będzie zapewne czas trwania transakcji, ponieważ wynosi on jedynie ok. 4 sekund. Ponadto istnieje możliwość wyboru dwóch kategorii pojazdów przypisanych do jednego urządzenia i trzech numerów rejestracyjnych oraz możliwość doładowania urządzenia w dowolnym momencie.

Videotolling – bezpieczna podróż autostradą

Kolejnym sposobem na zapewnienie podróżnym bezpieczeństwa oraz komfortu jest skorzystanie z videotollingu – poboru opłat opartego o identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdu. Opłata za przejazd pobierana jest za pośrednictwem aplikacji Autopay, która pozwala zarejestrować pojazd i powiązać jego numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą. Kamery na bramkach odczytują tablicę rejestracyjną i następuje podniesienie szlabanu.

Bezpieczeństwo i oszczędność

Automatyczne płatności takie jak: videotolling czy A4Go pozwalają zaoszczędzić od 15% do nawet 30% w zależności od kategorii pojazdu. Stawki w przypadku płatności automatycznych, co najmniej do końca czerwca br., nadal wynosić będą:

dla pojazdów kategorii 1: 7 zł zamiast 10 zł,

dla pojazdów kategorii 2 i 3: 17 zł zamiast 20 zł,

dla pojazdów kategorii 4 i 5: 30 zł zamiast 35 zł

W obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji skupienie się na bezpieczeństwie własnym oraz innych wydaje się być sprawą priorytetową. Pozornie błahe sytuacje, jakimi jest unikanie bezpośredniego kontaktu oraz używanie transakcji opartych na płatnościach automatycznych to niezbędne kroki, których powinni podjąć się wszyscy kierowcy podróżujących autostradą.