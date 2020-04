Jak działają aukcje samochodów poleasingowych?

Co to oznacza, że samochód jest poleasingowy?

Jednym z najmodniejszych i najkorzystniejszych rozwiązań finansowych przy zakupie samochodu jest wzięcie go w leasing. Zazwyczaj w leasingu dostępne są samochody młode, nie starsze niż ośmioletnie. Używane najczęściej jako służbowe, zachowują dobry stan techniczny i wizualny. Zazwyczaj są to samochody bezwypadkowe i ze względu na krótką historię swojego istnienia pochodzące od pierwszego i jedynego właściciela. Samochody w leasingu mają dokładną i kompletną dokumentację zawierającą historię auta, jego pochodzenie, przeglądy a także wszelkie ewentualne naprawy realizowane najczęściej w renomowanych zakładach naprawczych, odpowiednich do marki użytkowanego samochodu. Dzięki temu informacja o przebiegu takiego pojazdu jest najczęściej zgodna z prawdą. Po zakończeniu umowy, użytkownik nie jest zobowiązany do wykupienia samochodu, jednak może zrobić to w korzystnej cenie. To właśnie samochody, z których zrezygnowali leasingobiorcy są najczęściej przedmiotami aukcji. Zdarza się również, że na sprzedaż zostaje wystawiony pojazd powindykacyjny czyli taki, którego leasingobiorca zbyt długo zalegał ze spłatą kolejnych rat. Zakup samochodu poleasingowego jest bardzo wygodne zatem korzysta z niego wiele firm a także osób prywatnych. Kupując samochód poleasingowy możesz otrzymać go na fakturę VAT. Nie musisz podpisywać umowy kupna- sprzedaży, a wszelkie formalności są skondensowane do minimum.

Kto może korzystać z aukcji poleasingowych?

Każdy kto ukończył 18 lat, dysponuje pieniędzmi na dokonanie zakupu i zarejestruje się na platformie aukcyjnej - może zakupić samochód. Dostęp do internetu daje wiele możliwości wyboru, a niektóre z portali aukcyjnych proponują wsparcie w uzyskaniu kredytu. Aukcje poleasingowe dają okazję zakupu samochodu od 5 do nawet 30 procent taniej niż przy zakupie bezpośrednio od osoby prywatnej.

Używane auta poleasingowe – jakie modele znajdziemy na rynku?

Praktycznie wszystkie marki samochodów jeżdżących po europejskich drogach, od volkswagena, przez skodę, forda, opla, toyotę czy BMW są dostępne. W przypadku aukcji poleasingowych warto trzymać rękę na pulsie. Ponieważ transakcja odbywa się przez internet, zakupu możesz dokonać przez 24 godziny na dobę. Oferta modeli wystawionych na aukcję jest na bieżąco aktualizowana. Niejednokrotnie gdy pojawia się wyjątkowa okazja, to właśnie czas decyduje o tym, czy to właśnie tobie uda się zakupić wybrany przez ciebie samochód. Wiele modeli samochodów poleasingowych znajdziesz na stronie: https://cararena.pl/aukcje/samochody-osobowe

Licytacja samochodów poleasingowych – o czym musisz wiedzieć?

Wprawdzie samochody poleasingowe posiadają dokładną dokumentację historii samochodu oraz jego ewentualnych napraw, jednak kupując auto online nie jesteś w stanie przekonać się osobiście o jego rzeczywistym stanie technicznym wcześniej niż na dzień czy dwa przed licytacją. Na szczęście są zalety, które równoważą ten mankament. Po pierwsze cena samochodu wystawionego na aukcję stanowi trzy czwarte jego wartości. To ogromna oszczędność jak na takie młode auto. Jeśli samochód nie zostanie sprzedany w założonym przez wystawcę pierwszym terminie, najprawdopodobniej będziesz mógł go zakupić w drugim za połowę jego wartości. Dobre portale aukcyjne i rzetelni sprzedawcy proponują możliwość odbycia jazdy próbnej i gwarancję stanu technicznego pojazdu.