Jak kupić samochód w czasie epidemii koronawirusa?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że rynek sprzedaży samochodów zmienił się dosłownie z dnia na dzień. Wprowadzone ostatnio ograniczenia spowodowały, że kupno nowego pojazdu w salonie jest praktycznie niemożliwe. Już wcześniej sprzedawcy w salonach motoryzacyjnych, co zrozumiałe, ograniczyli kontakt z klientem do minimum i znacznie skrócili godziny otwarcia. Również sami klienci raczej zrezygnowali z odwiedzania salonów, dostosowując się do zaleceń kwarantanny.

Z myślą o bezpieczeństwie kupujących dealerzy wycofali się z jazd testowych, nie prezentują też szczegółowo wnętrza samochodu, wynika to z wszelkich form ostrożności w sytuacji globalnej pandemii. Wydania pojazdów odbywają się też bez wytłumaczenia obsługi auta. Dzisiaj klienci z obawy o swoje zdrowie nie oglądają wnętrz samochodów. Dzisiaj zastępują ten proces e-informacje.

- Użytkownik ma możliwość nie tylko samodzielnego sprawdzenia wszystkich parametrów samochodu na stronie, ale także porozmawiania z doradcą, który na bieżąco odpowie na wszystkie nurtującego go pytania - mówi Kamil Makula, prezes Superauto.pl.

Zobacz także; Koronawirus. Czy można wypożyczać rowery miejskie?

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, firmy leasingowe i banki już wprowadzają dla klientów wakacje kredytowe, co daje dodatkową elastyczność na wypadek niepożądanego wpływu epidemii na sytuację finansową Polaków. Co ważne, zakupiony samochód jest także dostarczany pod dom klienta.

Ceny samochodów cały czas idą do góry. Od trzech lat to o naście procent rok do roku. Zdaniem prezesa Superauto.pl im dłużej będą stały fabryki, popyt będzie się zwiększał, a przerwa w produkcji może sięgać nawet trzech miesięcy.

Warto także dodać, że ci którzy chcą kupić auto od ręki i są gotowi wziąć leasing, ominą obecne problemy związane z rejestracją. Firmy leasingowe rozsiane są po całym kraju i z pewnością łatwiej będzie im znaleźć miejsce, gdzie rejestracja od ręki będzie możliwa, co w sytuacji kupna auta za gotówkę może być niemożliwe. Podobnie jest z wynajmem samochodów. Firmy wynajmujące też są rozsiane po całym kraju i z pewnością znajdą dla klienta urząd, który zarejestruje im pojazd.

Internetowe salony sprzedaży samochodów

Na sprzedaż aut w internecie zdecydowała się m.in. Toyota, Lexus, Volkswagen i Skoda.

Dzięki internetowemu salonowi będzie można kupić samochód bez wychodzenia z domu. Wystarczy „kliknąć” odpowiedni przycisk na stronie dealera Toyoty czy Lexusa, aby połączyć się ze sprzedawcą i odbyć rozmowę w formie wideokonferencji. Do połączenia wystarczą zwykły komputer z kamerą, smartfon lub tablet połączone z internetem.

Na życzenie klienta przedstawiciel salonu umawia termin wirtualnego spotkania. W jego trakcie doradca stworzy ofertę wspólnie z klientem, wybierając m.in. kolor nadwozia oraz wnętrza, wersję wyposażenia, wzór felg, akcesoria dodatkowe czy też ofertę finansowania. Wszystko dzięki funkcjom wideoprezentacji pojazdów dostępnych w salonie oraz udostępniania dokumentów przygotowanych przez sprzedawcę. Gotowa umowa kupna-sprzedaży zostanie przesłana kurierem, a auto może być dostarczone pod wskazany przez adres. Wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

Od sierpnia 2017 roku Volkswagen oferuje możliwość zapoznania się z ofertą samochodów dostępnych w magazynach dealerskich za pośrednictwem strony internetowej – teraz marka wprowadza właśnie nowatorski projekt Volkswagen e-Home – którego zadaniem jest zdalnie wspomóc klientów podczas procesu wyboru, finansowania i zakupu pojazdu.

Po otwarciu strony dedykowanej internetowej można zapoznać się z listą samochodów dostępnych w poszczególnych salonach dealerskich Volkswagena w Polsce. Intuicyjna wyszukiwarka łatwo pozwala znaleźć auto, które odpowiada naszym potrzebom. Po znalezieniu najlepiej dopasowanego samochodu i kliknięciu na odpowiedni przycisk, następuje natychmiastowe połączenie w formie wideokonferencji z ekspertem Volkswagen e-Home – w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych, klasycznych rozwiązań z zakresu obsługi klientów online, nie jest więc konieczne pozostawienie swoich danych kontaktowych i oczekiwanie na kontakt ze strony przedstawiciela salonu.

Wsparcie specjalisty przy zakupie auta polega także m.in. na opracowaniu spersonalizowanej oferty czy symulacji finansowej i pomocy w kontakcie z dealerem, aż od momentu odbioru auta. Klient zyskuje więc własnego asystenta, prowadzącego go przez proces wyboru i zakupu wymarzonego auta – de facto cały proces obsługi klienta w salonie dealerskim został tym samym przeniesiony do Volkswagen e-Home, gwarantując pełne bezpieczeństwo i komfort. Co ważne, rozwiązanie oparte jest na sprawdzonej technologii wideo, która umożliwia m.in. bezpieczne przesyłanie dokumentów.

Online auta sprzedaje też Skoda. Aby nawiązać połączenie z Wirtualnym Salonem Skody wystarczy wejść na stronę internetową importera i kliknąć w widget Wirtualnego Salonu. Można również dodatkowo podać numer telefonu, na który po zakończeniu prezentacji oddzwoni doradca w celu przeprowadzenia rozmowy indywidualnej. Rozmowa odbywa się przez telefon, a równoczesna transmisja na żywo z salonu widoczna jest na ekranie komputera lub smartfona, w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Połączenie z Wirtualnym Salonem i Interaktywną Akademią Skody jest bezpłatne, dostępne dla wszystkich systemów i przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.



Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł