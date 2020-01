Jak kupować auto z Niemiec? Najważniejsze wskazówki dla osób zajmujących się handlem samochodami

Strony z samochodami z Niemiec, czyli gdzie szukać?

Przed zakupem trzeba rozeznać się w rynku. Niektórzy handlarze jadą w ciemno i szukają aut do dalszej odsprzedaży w kolejnych komisach. Takie podejście jest jednak ryzykowne, bo może okazać się, że nie będzie nic ciekawego. W takiej sytuacji niektórzy decydują się wziąć jakikolwiek samochód, żeby wyjazd nie okazał się całkowitą klapą. Aby tego unikać, warto przejrzeć ogłoszenia w internecie. Portali jest dużo, ale osoby, które zajmują się zawodowo handlem, powinny szukać przede wszystkim na serwisach dla profesjonalistów. W przypadku aut z Niemiec może być to https://www.adesa.eu/pl/cms/samochody-u%C5%BCywane-niemcy. To portal dla osób z własną działalnością gospodarczą, więc za każdy zakupiony tam pojazd można otrzymać fakturę VAT. Dodatkowo właściciel serwisu może pomóc w załatwieniu wszystkich formalności, a nawet w transporcie.

Zakup samochodu używanego z Niemiec – jaki model wybrać?

Polski rynek używanych samochodów jest niezwykle chłonny, a liczba aut sprowadzanych z Niemiec i innych krajów rokrocznie rośnie. Można więc w dużym uproszczeniu powiedzieć, że każdy typ, marka, model, rodzaj silnika prędzej czy później znajdzie swojego nabywcę. Przy sprzedaży prywatnej trochę dłuższe oczekiwanie nie jest problemem. Jednak w przypadku profesjonalnego handlu niesprzedany samochód to zamrożone pieniądze, których nie można zainwestować. Jakie więc zastosować kryteria, aby samochód sprzedał się łatwo?

Auta minimum 3-letnie – auta w tym wieku największy spadek wartości mają już za sobą, a mimo wszystko wciąż są najczęściej w bardzo dobrym stanie.

Auta maksimum 12-letnie – trudno podać jeden wiek samochodu, powyżej którego zakup jest już bardzo ryzykowny. Niektóre auta wymagają dużych napraw już w wieku 8-10 lat, inne są w dobrym stanie nawet jako 15-latki. Granica 12 lat jest umowna, ale można przyjąć założenie, że powyżej tego wieku zakup auta z Niemiec, czy jakiegokolwiek innego kraju to już loteria.

Typa nadwozia – jeśli handlarzowi zależy na jak najszybszej sprzedaży, warto stawiać na auta małe i miejskie. Te dość szybko znajdują nowych nabywców. Trzeba mieć jednak świadomość, że zarobek na nich jest mniejszy. Osoby, które liczą na większy jednorazowy zysk, powinny postawić na auta klasy premium, SUV-y, modele sportowe lub na auta sprowadzane na zamówienie.

Silnik – Polacy coraz rzadziej wybierają diesla, ale spadek popularności tego typu silnika jest zdecydowanie wolniejszy niż w pozostałych krajach europejskich. Ze względu na niemieckie prawo, które zakazuje wjeżdżać do centrów niektórych miast samochodom z silnikiem wysokoprężnym starszego typu, wielu kierowców pozbywa się tam takich aut. To okazja, aby kupić je zdecydowanie taniej i sprzedać w Polsce z większym zyskiem. Bez większego problemu będzie można sprzedać też małe i ekonomiczne silniki benzynowe.

Samochody z Niemiec lekko uszkodzone – czy warto się nimi zainteresować?

Wybór używanych aut na rynku niemieckim jest bardzo duży, ale wcale nie oznacza to, że ceny są tam niskie. Wręcz przeciwnie – auta w dobrym stanie, bogato wyposażone są drogie. Jak zatem próbować zwiększyć zysk nie podnosząc znacznie ceny już dla polskiego klienta? Można rozważyć zakup lekko uszkodzonego samochodu z Niemiec. Koszty usług serwisowych są tam zdecydowanie wyższe niż w Polsce i często auta nie opłaca się naprawiać. Kupno takiego samochodu jest szczególnie opłacalne, gdy handlarz sam prowadzi serwis lub ma znajomości wśród osób prowadzących taką działalność. Dzięki temu można zminimalizować koszty napraw i zwiększyć zysk.

Zakup samochodu z Niemiec – formalności

Kupując samochód w Niemczech, trzeba pamiętać o formalnościach. Jeśli chce się wrócić kupionym autem na kołach, niezbędna będzie wizyta w niemieckim urzędzie, gdzie należy wykupić tymczasowe tablice rejestracyjne oraz dowód, a także okresowe OC oraz – jeśli auto go nie przeszło – zrobić przegląd techniczny i kontrolę spalin. Procedura nie jest skomplikowana – wszystko można załatwić w ciągu jednego dnia. Generuje to jednak koszty. Warto rozważyć przywóz samochodu do Polski na lawecie i rejestrować go już w kraju. Trzeba pamiętać też o akcyzie. W przypadku aut o pojemności silnika do 2000 cm3 wynosi 3,1%. Dla auta o większym silniku jest to aż 18,6%.

Odpowiadając na pytanie, jak kupić auto z Niemiec, trzeba podkreślić, aby przede wszystkim kierować się rozsądkiem, starać się jak najlepiej poznać rynki zarówno Niemiecki, jak i Polski oraz wybierać auta z zaufanych źródeł. To najlepsza gwarancja łatwej sprzedaży i satysfakcji klienta.