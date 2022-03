Jak najlepiej sprawdzić czy dany samochód nie jest kradziony? - Porady

Konsekwencje zakupu auta z kradzieży

Kupienie kradzionego auta może wygenerować nam naprawdę mnóstwo problemów. Przede wszystkim jeżeli kradzież została zgłoszona na policję (a w znacznej większości przypadków tak właśnie jest), będzie ono widniało w ewidencji funkcjonariuszy. To właśnie dlatego potencjalny złodziej zrobi absolutnie wszystko, by jak najszybciej pozbyć się pojazdu – by zdjąć z siebie podejrzenia oraz zarobić na feralnym aucie. Dzięki temu szansa, że pozostanie on nieuchwytny, znacznie wzrasta.

Jeżeli kupimy kradzione auto i zarejestrujemy je na nasze nazwisko, prawdopodobnie będzie czekała nas wizyta policjantów, a my będziemy musieli tłumaczyć się z całego zajścia. Oczywiście w teorii możemy w tym momencie namierzyć nieuczciwego sprzedającego, lecz często, by uniknąć nakrycia, takie osoby podczas sprzedaży używają fałszywej tożsamości, którą porzucają zaraz po zamknięciu całego procesu sprzedaży. W tym momencie odzyskanie pieniędzy będzie praktycznie niemożliwe, a samochód prawdopodobnie zostanie zwrócony do prawowitego właściciela. Zostaniemy więc koniec końców zupełnie z niczym.

Każdego roku w Polsce kradzionych jest tysiące aut, a pewien odsetek tej liczby to samochody, które potem trafią do niczego nieświadomych kupców. To właśnie dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy nasz potencjalnie nowy pojazd pochodzi z legalnego źródła. Jak to jednak zrobić?

Gdzie sprawdzić, czy auto pochodzi z kradzieży?

Najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć przed kupnem jakiegokolwiek samochodu, jest rzecz jasna przestudiowanie jego historii – przebiegu, przeglądów, napraw i tak dalej. Na szczęście w obecnych czasach taki proces jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki mocy Internetu. W sieci bowiem jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę wiele serwisów, które za drobną opłatą pozwolą nam sprawdzić całą historię danego pojazdu, przy okazji wykazując ewentualne nieścisłości lub ruchy, które mogą wydawać się podejrzane.

Oczywiście najważniejszy w tym wszystkim jest numer VIN – specjalny, siedemnasto-znakowy ciąg alfanumeryczny unikalny dla każdego samochodu. To właśnie dzięki niemu będziemy w stanie bez problemu sprawdzić całą przeszłość interesującego nas auta. Będziemy w stanie dowiedzieć się na przykład, czy auto było regularnie serwisowane, czy przechodziło bez problemu przeglądy techniczne, a także czy zachowanie licznika była naturalne – innymi słowy, czy nie był on cofany.

Jakiekolwiek wątpliwości w tych kwestiach mogą być dla nas pierwszym ostrzeżeniem. Jak jednak sprawdzać dokładniej w kierunku ewentualnej kradzieży? Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będziemy mogli upewnić się, czy samochód nie jest przypadkiem oznaczony w bazie jako auto kradzione. Powinno to rozwiać już jakiekolwiek wątpliwości.

