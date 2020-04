Jak przedłużyć licencję rajdową lub wyścigową?

Na co pozwala licencja rajdowa lub wyścigowa?

O licencjach rajdowych i wyścigowych często mówi się, że “to takie sportowe prawo jazdy”. Jest w tym sporo racji, ponieważ licencja to potwierdzenie naszych uprawnień do udziału w danej konkurencji sportu samochodowego (np. rajdy albo wyścigi) lub cyklu rozgrywek (np. Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski lub Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych). Wielu zawodników podkreśla także, że licencja to nie tylko uprawnienia, ale także często wyróżnienie dla jej posiadacza.

Podmiotem odpowiedzialnym w Polsce za wydawanie i aktualizowanie licencji w sporcie samochodowym jest Polski Związek Motorowy (PZM). I to tu musimy się zgłosić, żeby przedłużyć licencje międzynarodowe uprawniające do startów w rajdach, rajdach terenowych oraz wyścigach górskich (R, R co-driver), oraz wyścigowe (BC, BC Junior), które pozwalają nam na starty w min. w WSMP, GSMP, rallycrossie, autocrossie a także licencje do driftu.

Jeżeli chcemy przedłużyć lub uzyskać licencję krajową (RN), to powinniśmy udać się do Zarządu Okręgowego PZM (ZO PZM), czyli lokalnej struktury związku. Co ważne, chodzi o ten ZO PZM, do którego przynależy klub, którego jesteśmy członkiem, a nie ten, do którego mamy najbliżej.

Jak odnowić licencję na sezon 2020?

Posiadaczem licencji jest się dożywotnio, ale jej ważność musi być co roku wznawiana. W wielu przypadkach można przedłużyć licencję prawie bez wychodzenia z domu (do czego w trakcie panującej epidemii, stanowczo zachęcamy). Procedura nie jest skomplikowana i można ją sprawnie przejść w kilku szybkich krokach.

W pierwszej kolejności zawodnik musi zgłosić się do klubu, którego jest członkiem i dopełnić formalności członkowskich na dany sezon. Możemy należeć tylko do jednego klubu. I to dla niego zdobywamy punkty przez cały sezon. Kluby tak jak zawodnicy walczą o tytuły zdobywców pucharu i mistrzów Polski.

Klub potwierdzi naszą przynależność na specjalnym formularzu wznowienia/wydania licencji, który można przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan). Należy do niego dołączyć potwierdzenie dokonania stosownej opłaty za licencję.

Wznawiając licencję na dany sezon, zawodnik wykupuje także ubezpieczenie NNW, które jest zawarte w licencji. Opłaty za wznowienie licencji na dany rok są różne i wynikają z różnych pakietów ubezpieczenia. Każdy zawodnik może się z nimi zapoznać i wybrać dogodny dla siebie. Ceny wahają się od 400 do 1566 zł. Wykupienie NNW wraz z licencją nie wyklucza indywidualnych możliwości ubezpieczania się przez zawodników.

Żeby wznowić licencję musimy jeszcze zadbać o aktualizację dokumentów drogą elektroniczną w systemie Inside PZM. Trzeba załączyć potwierdzenie wydanych w bieżącym roku oraz ważnych do końca sezonu aktualnych badań lekarskich wykonanych przez lekarza medycyny sportowej, a także potwierdzenie aktualnego orzeczenia psychotechnicznego. Wszystkiego można dokonać nie wychodząc z domu - wystarczy umieścić skany dokumentów w systemie.

Jeśli mamy wykonane w tym roku badania lekarskie i wciąż ważne orzeczenie psychotechniczne, to zawodnik dostarcza jedynie blankiet licencji w celu naklejenia na niego hologramu potwierdzającego ważność na dany rok. I już możemy się ścigać.

