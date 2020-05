Jak przygotować samochód do jazdy po dłuższej przerwie?

W ostatnim czasie na całym świecie drogi opustoszały – według niektórych szacunków do takich miast, jak Madryt, Paryż, Berlin czy Rzym wjeżdżało o ok. 75% mniej pojazdów, a ruch transgraniczny zmniejszył się wręcz o ok. 80%. Obecnie powoli wracamy do normalności, co wiąże się również z częstszym korzystaniem z aut. Jeśli jednak samochód nie był użytkowany przez kilka tygodni, należy go odpowiednio przygotować do bezpiecznej jazdy. Oto 4 najważniejsze zasady.

1. Sprawdź poziomy płynów

Przed uruchomieniem silnika koniecznie sprawdźmy poziom oleju silnikowego i płynu chłodniczego. Upewnijmy się również, czy na ziemi nie znajdują się żadne wycieki, szczególnie w miejscu bezpośrednio pod silnikiem.

– Po uruchomieniu pojazdu należy odczekać kilka minut przed ruszeniem. Dzięki temu wszystkie płyny dotrą do odpowiednich części samochodu – zaleca Josep Almasqué, szef hiszpańskiego parku prasowego SEAT-a.

2. Sprawdź ciśnienie w oponach

Gdy samochód nie jest użytkowany przez dłuższy czas, ciśnienie w oponach można znacząco spaść. Dzieje się tak z powodu naturalnego procesu przenikania gazu przez powierzchnię opon – każdego dnia, szczególnie latem, ubywa z nich trochę powietrza. Jeżeli przed uruchomieniem pojazdu nie sprawdzimy ciśnienia powietrza, ciężar samochodu może doprowadzić nawet do uszkodzenia felgi i deformacji koła.

– Jeśli wiemy, że nasze auto będzie stało zaparkowane przez dłuższy okres, najlepiej napompować opony do maksymalnej pojemności zalecanej przez producenta i od czasu do czasu kontrolować ciśnienie. Koniecznie sprawdźmy też jego poziom bezpośrednio przed wyruszeniem w drogę – radzi Almasqué.

3. Skontroluj najważniejsze części i funkcje

Po dłuższym postoju samochodu pamiętajmy o sprawdzeniu stanu wszystkich elementów używanych podczas jazdy, w tym świateł, kierunkowskazów, szyb, wycieraczek i wszelkich urządzeń elektronicznych. Powiadomienia o nieprawidłowościach często wyświetlają się na ekranie systemu multimedialnego pojazdu.

– Jeśli coś nie działa poprawnie, lampka ostrzegawcza na wyświetlaczu wskaże, co należy sprawdzić. Warto też upewnić się, że wszystkie funkcje wspomagania jazdy, z których korzystamy, są poprawnie ustawione – wyjaśnia Almasqué.

Skontrolujmy także stan hamulców. W tym celu należy nacisnąć pedał przez kilka sekund i obserwować, czy utrzymuje pozycję. Na koniec zalecane jest sprawdzenie, czy silnik po uruchomieniu nie wydaje żadnych nietypowych dźwięków.

4. Zdezynfekuj powierzchnie

W obecnej sytuacji bardzo ważna jest dbałość o czystość pojazdu. Warto szczególnie zwrócić uwagę na obszary największego kontaktu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu.

Od początku . Zacznijmy od zdezynfekowania zewnętrznych i wewnętrznych klamki drzwi, kierownicy, dźwigni zmiany biegów, ekranu dotykowego i wszystkich przycisków. Nie zapomnijmy o tych sterujących szybami oraz uchwycie do kontroli położenia fotela.

. Zacznijmy od zdezynfekowania zewnętrznych i wewnętrznych klamki drzwi, kierownicy, dźwigni zmiany biegów, ekranu dotykowego i wszystkich przycisków. Nie zapomnijmy o tych sterujących szybami oraz uchwycie do kontroli położenia fotela. Deska rozdzielcza . To jeden z najważniejszych elementów, ponieważ przy kichaniu lub kaszlu pasażerowie często mają twarz zwróconą w kierunku deski rozdzielczej.

. To jeden z najważniejszych elementów, ponieważ przy kichaniu lub kaszlu pasażerowie często mają twarz zwróconą w kierunku deski rozdzielczej. Maty podłogowe . Ze względu na ciągły kontakt z podeszwami butów gromadzi się na nich brud, który warto usunąć.

. Ze względu na ciągły kontakt z podeszwami butów gromadzi się na nich brud, który warto usunąć. Wentylacja . Aby zapewnić wysoką jakość powietrza w samochodzie, otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte. Poza przeprowadzeniem dezynfekcji należy usunąć zalegający kurz za pomocą pędzla lub odkurzacza.

. Aby zapewnić wysoką jakość powietrza w samochodzie, otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte. Poza przeprowadzeniem dezynfekcji należy usunąć zalegający kurz za pomocą pędzla lub odkurzacza. Elementy na zewnątrz. Użytkownicy samochodów zwykle nie zdają sobie sprawy, jak wielu elementów dotykają na zewnątrz samochodu. Niektórzy opierają się o okna, inni zamykają drzwi, popychając je w dowolnym miejscu. Przy myciu postarajmy się nie pominąć żadnej z takich powierzchni.

Podczas mycia pojazdów należy zastosować odpowiednie środki czyszczące: mieszankę wody z łagodnym mydłem oraz specjalne produkty do pielęgnacji samochodów. Korzystanie z płynów zawierających 70% alkoholu ograniczmy do powierzchni, których dotykamy szczególnie często.