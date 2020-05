Jakie miasta są najbardziej przyjazne kierowcom? Ranking 2020

W rankingu wzięło udział aż 19 miast z Polski, które zostały podzielone na dwie grupy: od 180 tys. do 300 tys. mieszkańców oraz powyżej 300 tys. mieszkańców. W badaniu punktowane były takie aspekty jak: parkowanie, liczba kolizji, ceny paliw, prędkość jazdy, koszt zmiany opon, cena ubezpieczenia OC, ekojazda, carsharing. W ramach rankingu wyłonionych zostało dwóch zwycięzców: osobno dla każdej kategorii miast. Podstawą rozstrzygnięcia była suma punktów zgromadzonych we wszystkich kategoriach. Zatem jakie polskie miasta okazały się najbardziej przyjazne kierowcom?

Wśród zwycięzców Lublin oraz Gliwice

Ogólne wyniki wyłoniły najlepsze dla kierowców miasta. W grupie miast powyżej 300 tys. mieszkańców zwycięski okazał się Lublin wyprzedzając tym samym Gdańsk, Szczecin czy Wrocław. Najgorzej w tej kategorii wypadły Warszawa oraz Kraków. Pośrodku stawki uplasowały się Łódź, Bydgoszcz oraz Poznań.



W kategorii miast o mniejszej liczbie ludności wygrały Gliwice. Ogólną punktacją wyprzedziły Kielce, Sosnowiec, Częstochowę czy Katowice. Słabo wypadła Gdynia, a następnie Radom i Toruń. Środkowe miejsca zajęły takie miasta jak Rzeszów oraz Białystok.

Miasta najmniej i najbardziej kolizyjne

Jakie miasta okazały się najmniej i najbardziej kolizyjne? W tym celu pozyskane zostały informacje z systemu dla kierowców Yanosik, za pomocą którego użytkownicy ostrzegają się m.in. przed kolizjami czy poważniejszymi wypadkami. Tutaj przyjęty został wskaźnik, który obrazuje liczbę wypadków w ciągu całego 2019 r. przypadającą na 1000 mieszkańców.



Jakie miasta okazały się najbardziej bezpieczne dla kierowców? W tej dziedzinie zwycięzcami są: Radom oraz Wrocław, które zajęły pierwsze miejsce w swoich kategoriach. Za bezpieczne miasta można także przyjąć Kielce, Białystok, Gdańsk, Szczecin oraz Łódź. Na miano najbardziej kolizyjnych miast w Polsce zasługują: Warszawa, Lublin, Katowice oraz Rzeszów.

Najmniej i najbardziej zakorkowane miasta w Polsce

Bardzo ważnym czynnikiem z punktu widzenia kierowcy jest przejezdność dróg. Im w mieście jest mniej korków, tym jest ono bardziej przyjazne zmotoryzowanym. W celu sprawdzenia zakorkowania miast ponownie sprawdziliśmy dane z systemu Yanosik. Aby statystyki były bardziej precyzyjne, przygotowane zostały osobne wyniki dla centrów miast oraz ich dalszych części w granicach administracyjnych. Dane przedstawiają średnią prędkość pojazdów poruszających się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21.



Na początek warto przyjrzeć się średnim prędkościom w centrach miast. W przypadku dużych miast najszybciej jeździło się w Gdańsku i Lublinie (średnia wyniosła 31 km/h), a także Warszawie (29 km/h). Dla porównania najgorzej było w Krakowie, gdzie samochody poruszały się ze średnią prędkością wynoszącą zaledwie 24 km/h. A jak kwestia prędkości prezentuje się w miastach do 300 tysięcy mieszkańców? W tej kategorii najszybciej jeździ się po centrum Katowic (35 km/h) i Gliwic (31 km/h). Najwolniej jest natomiast w Radomiu - średnia na poziomie zaledwie 25 km/h.

Zobacz także: Najmniej awaryjne auta. Ranking ADAC



Wyniki wywracają się do góry nogami, gdy weźmie się pod uwagę średnią prędkość jazdy notowaną od centrum do granic miasta. W przypadku dużych miast dwa najlepsze rezultaty uzyskały: Szczecin (43 km/h) oraz Lublin (42 km/h). W czterech miastach wynik wynosił dokładnie tyle samo, czyli 41 km/h. Dotyczy to Warszawy, Łodzi, Poznania i Gdańska. Najwolniej jeździło się po Wrocławiu oraz Krakowie. W miastach o liczbie ludności do 300 tys. najsprawniej można poruszać się po Częstochowie, Gliwicach czy Katowicach. Duże korki dokuczają natomiast kierowcom z Gdyni (40/km/h), Torunia, Kielc i Rzeszowa (średnia prędkość dla tych miast wynosi 42 km/h)

Ceny wymiany opon różnią się w zależności od miasta?

Aby to sprawdzić porównany został koszt wymiany jednej opony w popularnym rozmiarze 205/55 R16. Okazało się, że wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców najniższe ceny są w Lublinie, gdzie za taką usługę należało zapłacić średnio 20,14 zł. Wyróżnić należy również Bydgoszcz (22,89 zł), gdzie było dużo taniej niż w Gdańsku (24,75 zł), który znalazł się na trzecim miejscu.



Wśród mniejszych miast najtaniej wymienić opony można w Radomiu, gdzie ceny usług najwidoczniej rosną powoli. Tam średnia kształtuje się na poziomie 17,07 zł! Przy wymianie czterech kół dwa razy w roku, różnica 10 złotych między Radomiem a najdroższym Sosnowcem to już kwota, wobec której trudno przejść obojętnie.



Źródło: Oponeo.pl

Zobacz także: Testujmy Skodę Kamiq - najmniejszego SUV-a Skody