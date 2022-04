Jakość paliw. Uważaj gdzie tankujesz. Czarna lista stacji paliw

Jakość paliw. Co może być nieprawidłowe?



Jednym z kwestionowanych parametrów w przypadku oleju napędowego może być tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

W zakresie benzyny mogą zdarzyć się przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim, najczęstszym uchybieniem są niewłaściwe parametry destylacji. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.

Stacje na których stwierdzono nieprawidłowości w 2021 roku

Firma handlowo-usługowa Zbigniew Legutko, woj. kujawsko-pomorskie, Chełmża, ul. Dworcowa 26A — olej napędowy, stabilność oksydacyjna

Nestar, woj. opolskie, Brzeg, ul. Chocimska — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Auchan, woj. wielkopolskie, Poznań, ul. Głogowska 432 — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Komtex, woj. warmińsko-mazurskie, Sulimy 23A — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Harpia CPN, woj. wielkopolskie, Opalenica, ul. 5-go Stycznia 22 — benzyna, zaniżona liczba oktanowa

Greener, woj. śląskie, Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 75 — olej napędowy, zaniżona stabilność oksydacyjna (trzy badania)

KAMA, woj. kujawsko-pomorskie, Skępe, ul. Warszawska 1 — benzyna, zbyt wysoka zawartość związków organicznych zawierających tlen, za wysoka zawartość etanolu

Hernik, woj. mazowieckie, Kolonia Skrzyńsko 2A — olej napędowy, zaniżona temperatura zapłonu

Tadeusz Pranczyk, woj. pomorskie, Sierakowice, ul. Piwna 17 — olej napędowy, zaniżona stabilność oksydacyjna

Circle K, woj. zachodniopomorskie, Szczecin, ul. Gryfińska 60 — olej napędowy, zaniżona stabilność oksydacyjna

Komplet (partner BP), woj. śląskie, Pyrzowice, ul. Transportowa 2 — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna (dwa badania)

Józef Zmudczyński Stacja Paliw, woj. warmińsko-mazurskie, Iłowo-Osada, ul. Jagiellońska 28A — olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna, zaniżona temperatura zapłonu (dwa badania)

Dlaczego ważne jest, by tankować dobre paliwo?

Paliwo gorszej jakości nie spowoduje od razu awarii silnika w samochodzie. Niemniej, regularne tankowanie benzyny czy oleju napędowego niespełniających norm, może z czasem doprowadzić do kosztownych napraw. Przyjrzymy się poszczególnym parametrom. Zbyt duża zawartość siarki powoduje szybsze zużycie katalizatora. Z kolei jeśli temperatura zapłonu jest zbyt wysoka, zwiększa spalanie i poziom emisji substancji, a zbyt niska może doprowadzić do wybuchu par oleju podczas tankowania. Niewłaściwa odporność na utlenianie, może skutkować zatkaniem dysz wtryskiwaczy. Zbyt duża zawartość wody może z kolei doprowadzić do zatkania filtra paliwa, w sytuacji gdy temperatura spadnie poniżej zera. Niewłaściwy skład frakcyjny oleju napędowego przyspieszy natomiast proces odkładania się nagaru w silniku, a także skutkuje szybszym spalaniem.

Jakość paliw. Gdzie zgłosić nieprawidłowości?



Uważasz, że złe paliwo uszkodziło silnik? Poniosłeś koszty naprawy? W takiej sytuacji mamy prawo złożyć reklamację u właściciela stacji. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, poinformować warto też UOKiK, Warto zawiadomić także Inspekcję Handlową.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwrócić należy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.

