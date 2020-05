Jakość polskich dróg. Jest gorzej niż w Indiach i Nambii

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali raport Światowego Forum Ekonomicznego, który dotyczy m.in. jakości dróg na świecie w 2019 r. Oceny przyznane polskiej infrastrukturze drogowej są niepokojące - znajdujemy się w ogonie rankingu państw europejskich. Konieczność poprawy stanu dróg potwierdza także raport GDDKiA. Prawie 37% nawierzchni drogowej w naszym kraju kwalifikuje się do remontu. Codziennie z powodu niewłaściwego stanu jezdni dochodzi średnio do 27 kolizji lub wypadków.

Polskie drogi na 57. miejscu światowego rankingu

W raporcie uwzględniającym 141 państw, aż 56 wyprzedziło Polskę pod względem jakości infrastruktury drogowej. Ocena naszego kraju wyniosła 4,31 w skali 1-7 (im wyższa ocena, tym szerzej rozwinięta infrastruktura). Na pierwszych miejscach w rankingu znalazły się takie państwa jak: Singapur (6,45), Holandia (6,43), natomiast na ostatnich: Czad (1,94) i Mauretania (2,03).

Polskie drogi nie wypadają najlepiej na tle Europy

Po uwzględnieniu krajów należących tylko do Unii Europejskiej, nasz kraj uplasował się na 20. pozycji na 27 państw. W czołówce państw z najlepszą infrastrukturą drogową znalazła się Holandia, Austria i Portugalia, a niechlubne ostatnie miejsca na liście zajęły: Rumunia, Malta i Bułgaria.

Z raportu GDDKiA wynika, że na koniec 2018 roku ponad 8 tys. km dróg w Polsce (37%) było w stanie złym lub niezadowalającym, przy czym stan 14% z nich określono jako krytyczny. Pocieszającym może być jednak fakt, że jakość polskich dróg systematycznie się poprawia.

Zobacz także: Najpopularniejsze samochody w Polsce

Niewłaściwy stan jezdni to jedna z przyczyn kolizji i wypadków drogowych, wymienianych corocznie w statystykach policyjnych. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 9963 takie zdarzenia. Jeśli wziąć pod uwagę długość sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA i koncesjonariuszy (ok. 18133 km), to do kolizji lub wypadku z powodu złej nawierzchni, garbu czy wyboju na drodze dochodziło średnio co 2 kilometry.

Najwięcej takich zdarzeń policja odnotowała w województwie śląskim, a najmniej w podkarpackim.

- Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg, natężeniu ruchu pojazdów oraz statystyki wypadkowe to istotne informacje uwzględniane nie tylko w procesie zarządzania drogami. Mogą one być również brane pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe, podczas szacowania ryzyka ubezpieczenia pojazdu. Nie są to jednak główne wyznaczniki ceny polisy OC. Na wysokość składki za obowiązkowe ubezpieczenie auta wpływa wiele czynników związanych zarówno z właścicielem jak i ubezpieczanym pojazdem – komentuje Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Zobacz także: To musisz wiedzieć o akumulatorze