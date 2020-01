Jazda na suwak. Jak interpretować nowy przepis?

kierowca (gość) 2019-12-13 19:09 W kraju cwaniakow i burakow drogowych to sie nie uda

Kazimierz57 (gość) 2019-12-13 20:36 Pisałem, wiele razy, o jeździe na suwak. Jak szybko "załapać" jazdę na suwak ? Wystarczy pojechać, za Odrę, autobahnem do m. Berlin. Tam, moi rodacy za kierownicą, okazują się znający temat jazdy na suwak !! I nikt tam na nikogo nie trąbi !! Nikt, nikomu nie pokazuje środkowego palca !! Wszyscy zgodnie ze wzorem Einsteina E=mc² "zaskakują znajomością tematu !! Tam mogą ...U nas, nad Wisłą, mamy z tym problem.

Stefan (gość) 2019-12-14 13:15 Problem w tym, że gdy pas zanika to wszyscy ustawiają się wcześniej na tym jednym dróżnym z obawy że ich nikt nie wypuści. I taki widok częsty jest ... od świateł do świateł jeden pełny pas drugi pusty. Mamy korek. Wystarczy przestać traktować tych na wolnym pasie jako cwaniaków i stosować suwak właśnie. Bo zanim Panie odłożą szminki A panowie gazety zanim ruszą na zielonym to robi się luka na dwa auta. Czyli można spokojnie wpuścić z wolnego pasa.

Ewald (gość) 2019-12-14 16:13 W polskich warunkach, aby nie wyjść na frajera, należy zignorować znaki informujące o zaniku pasa za kilkaset metrów (z powodów różnych - budowa, zwężenie, koniec dwupasmówki) i jechać pasem zanikającym do oporu. Ci, co ustawiają się na pasie kontynuacyjnym niech stoją i wpuszczają z lewej czy prawej. Nawet w korku lepiej nigdy nie ustawiać się na pasie do kontynuacji. Za granicą jest inaczej, bo tam z powodu braku cwaniactwa równomiernie zapełniają się wszystkie pasy - w Polsce kiedyś tak było, gdy tzw. szeryfowie byli wymuszaczami jazdy na suwak dla samochodów za nimi i po części dzięki nim Polacy nie mają problemów z jazdą na suwak w Niemczech.

fil (gość) 2019-12-14 17:39 wiele osób zginie, ale w końcu przepis to przepis, zwłaszcza interpretacja ,,znaczące zmniejszenie prędkości.

Zbych (gość) 2019-12-14 20:28 Jazda na suwak powinna być stosowana tylko wtedy, gdy> 1. Jest postawiony znak jazdy na suwak, (nie wszyscy to miejscowi i nie znają dokładnie trasy) 2. Pojazdy na pasie bez zwężenia jadą poniżej 50-60% prędkości dozwolone za zwężeniem, w przeciwnym razie ograniczy się przepustowość, (więcej za zwężeniem nie da się przepuścić), a dodatkowo bezpieczeństwo związane ze zmianą pasa ruchu. 3. Za znakiem jazy na suwak zakaz wyprzedzania. 4. Za znakiem jazdy na suwak minimum 3 sekundowy odstęp od samochodu poprzedzającego aby pojazd z pasa zanikającego mógł bezpiecznie zjechać. Jak ta banda idiotów z wiejskiej bez konkretów mogła taki bubel wprowadzić.

awea (gość) 2019-12-15 10:24 a co z rozbiegiem? to też pas zanikający i kto ma pierwszeństwo? Cały pas główny musi zwolnić żeby wpuścić jedno auto włączające się do ruchu?

Cycuy (gość) 2019-12-15 18:21 Jazda na suwak wg niektórych obowiązuje nawet przed wyjazdem na parking

andrzej (gość) 2019-12-16 10:55 Tylko w państwie Pisu nie masz pierszeństwa na drodze z pierszeństwem. Kupa idiotów po prostu. A wystarczy nauczyć kultury.

adam (gość) 2019-12-16 11:32 kretyn wymyślił , debil zatwierdził a gestapo będzie tego pilnowało. przepisy mówią wyraźnie nie możesz wjechać na zajęty pas a wpuszczanie to jest uprzejmość nie nakaz

Marek (gość) 2019-12-16 16:00 Tylko w Polsce obowiązuje taki idiotyczny przepis. W każdym normalnym kraju pojazd znajdujący się na pasie kontynuacyjnym ma pierwszeństwo tylko u nas jest na odwrót. Wpuszczanie owszem ale jako działanie dobrowolne a nie przymus. Każdy kierowca powinien sam ocenić czy zamierza kogoś wpuścić i czy jest to bezpieczne. To zwykły bubel prawny przez który będzie wiele kolizji a sprawy będą toczyły się później przed sądami w nieskończoność. I tak wyjątkowa sędziowska kasta będzie miała jeszcze więcej kasiory a policjanci więcej roboty

egon (gość) 2019-12-16 18:34 tak jak gosc pisze co z pasem rozbiegowym

Stilo (gość) 2019-12-17 11:14 A dlaczego jazda na suwak na drodze trzy pasmowej jest niezgodna z zasadą "prawej strony". Dlaczego jadąc środkowym pasem muszę ustąpić pierwszeństwa nadjezdzajacemu z lewej. Jedna sytuacja, a dwa przepisy

Tomek (gość) 2019-12-18 23:29 Wszyscy widzę , że jadą pasem z możliwością kontynuacji jazdy.A jeżeli kiedyś przyjdzie wam jechać innym? To zapewne zmienicie punkt widzenia. Nowe przepisy czytałem akurat , jak dla mnie są jasne .

Maniek (gość) 2019-12-19 18:42 Będzie bałagan,dwa pasy zanikające to krzyżówka,!

Matee (gość) 2019-12-23 16:50 Pas rozbiegowy oraz pasy do skrętu nie są traktowane jako zanikające w myśl tych przepisów i oczywiście NIE, nie masz obowiązku ustępować pierwszeństwa pojazdom poruszającym się nimi i nie tragizujcie wizjami o śmierci za kierownicą. Mówimy o znacznych spowolnieniach czyli jeździe w korkach. Tych co komentują w stylu "po co przepis, wystarczy nauczuć kultury" pytam: Jak nauczyć kultury za kółkiem nie precyzując odpowiednich zachowań w przepisach?