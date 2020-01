Jazda na suwak. Jak nowe przepisy sprawdzają się w praktyce?

Na początku grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na kierowców obowiązek jazdy na suwak w miejscach, w których jest to koniecznie. Eksperci ProfiAuto postanowili sprawdzić, jak po upływie miesiąca realizacja przepisów wygląda w praktyce. Okazało się, że jazda na suwak jest wciąż problematyczna dla bardzo wielu kierowców. Pokazało to badanie przeprowadzone na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Katowicach w godzinach porannych w dzień roboczy.





Tylko co drugi kierowca ustępował w oznaczonym punkcie miejsca, aby wpuścić samochód, który dojechał do końca swojego pasa i nie miał możliwości kontynuowania jazdy. Zdarzały się jednak przypadki, że kierujący musiał poczekać aż przejadą nawet trzy lub cztery samochody, zanim został wpuszczony na pas, na którym dalsza jazda jest możliwa. W trakcie badania zaobserwowano także kilka innych prawidłowości. Kierowcy, którzy byli zobowiązani umożliwić innym zmianę pasa, chętniej przepuszczali autobusy niż np. ciężarówki i drogie samochody.

– Błędy popełniali także kierowcy chcący zmienić pas. Zgodnie z przepisami powinni oni dojechać do końca swojego pasa, włączyć kierunkowskaz i włączyć się do ruchu na pasie, na którym możliwa jest dalsza jazda. Wielu kierowców próbuje jednak zrobić to dużo wcześniej, co dodatkowo zaburza płynność ruchu. Możliwe, że wynika to z obawy, iż po dojechaniu do końca swojego pasa nikt im nie ustąpi lub będą musieli poczekać dłużej, aż ktoś to zrobi – dodaje Łukasz Kopiec.