Jazda samochodem bez celu w czasie pandemii koronawirusa. Co za to grozi?

Za przykład może posłużyć sytuacja z Rybnika. Rybniccy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Forda. Zgodnie z nowymi przepisami określającymi ograniczenia w przemieszczaniu się, mundurowi zapytali 21-latka i młodszego pasażera o cel podróży. Niestety mieszkaniec Rybnika nie potrafił określić dokąd jedzie wraz z kolegą, za co został ukarany mandatem karnym. Poza tym narkotester wykazał, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem niedozwolonych substancji, dlatego pobrano mu krew do badań.

Takie działanie jest traktowane jako wykroczenie umocowane w przepisach porządkowych (artykuł 54 kodeksu wykroczeń, który mówi o wykraczaniu przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych). Policja może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Każda sprawa jest przez funkcjonariuszy rozpatrywana indywidualnie. W skrajnych przypadkach policja ma prawo skierować do sądu wniosek o ukaranie, co może skończyć się grzywną w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Od 25 marca 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające m.in. ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się. Wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań.





Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 4500 osób, z czego 111 zmarło.

