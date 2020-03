Jednoślady. Duży wzrost rejestracji motocykli i motorowerów

Dane nt. rejestracji jednosladów w lutym 2020 r. opracował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Na ogólną liczbę jednośladów złożyło się 1090 motocykli (+22,1% r/r) oraz 863 motorowery (+7,5% r/r). Jak informuje PZPM, podobny poziom rejestracji odnotowano ostatnio w 2016 roku, w drugim roku po dopuszczeniu kierowców posiadających prawa jazdy kategorii B do prowadzenia 125-tek. Wtedy wzrost wypracowały motocykle, teraz poprawa wyników miała miejsce w obydwu grupach.

Motocykle

W lutym 2020 roku zarejestrowano 1090 nowych motocykli, czyli o 197 sztuk więcej niż przed rokiem (+22,1%) i jest to drugi najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca od kiedy PZPM monitoruje rynek (od 2005 roku). Więcej zarejestrowano tylko w 2016 roku (1117 szt.), a średnia liczba rejestracji w lutym w latach 2005-2019 to 488 sztuk. Dzięki ostatniemu rezultatowi seria wzrostów wydłużyła się do czternastu miesięcy z rzędu.

Zobacz także: Wady i zalety opon całorocznych

Od początku roku zarejestrowano 1788 nowych motocykli. Było to o 32,2% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (+435 sz.). Jest to najmocniejszy start w ciągu 16 lat, kiedy PZPM monitoruje rynek.

Najwięcej motocykli zarejestrowała Honda (352 szt.), która od początku roku wypracowuje przewagę nad konkurencją. Po lutym osiągnęła 1/5 rynku. Drugie BMW zarejestrowało dwa razy mniej motocykli (171 szt. i 10% udz.). Na trzecim miejscu jest teraz Romet Motors ze 142 motocyklami

Motorowery

Rejestracje nowych motorowerów w lutym br. osiągnęły poziom 863 sztuk, tj. więcej o 7,5% (60 sztuk) niż przed rokiem. Jest to bardzo dobry wynik tego miesiąca, przewyższający zdecydowanie rezultaty z ostatnich trzech lat. Do rekordu z roku 2008 (6038 szt.) jest jednak ciągle bardzo daleko.

W styczniu i w lutym br. zarejestrowano 1512 nowych motorowerów. Jest to o 29,8% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (+347 szt.). Najwięcej nowych motorowerów na początku roku sprzedał Romet Motors – 540 szt. (+35% r/r). Następny jest Junak (237 szt., +37,8%), a potem Barton (147 szt., +63,3%).

Zobacz także: Tak prezentuje się Golf nowej generacji