Jeep Renegade i Now United gwiazdami klipu “Come Together” (video)

Marka Jeep staje się globalnym partnerem motoryzacyjnym Now United, a współpraca ma pomóc zbliżyć miłośników marki motoryzacyjnej z całego świata z ponad 40 milionową rzeszą rozsianych po świecie fanów Now United.

Inicjatywa jest kontynuowana na fali sukcesu reklamy „Dzień Świstaka” zaprezentowanej podczas Super Bowl, której bohaterem jest aktor Bill Murray.



Po serii zwiastunów, opublikowanych na kanałach społecznościowych zespołu Now United, ruszyła kampania, która towarzyszy oficjalnemu wydaniu nowego singla Now United „Come Together”. Nowy teledysk odniósł natychmiastowy sukces z wynikiem 1,8 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od publikacji.



Now United to pierwszy na świecie międzynarodowy zespół popowy, w skład którego wchodzi 15 członków, w tym piosenkarze i tancerze z 15 różnych krajów: Indii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Filipin, Finlandii, Korei Południowej, Australii, Senegalu, Chin, Japonii, Niemiec, Rosji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Utworzony w 2017 roku przez ikonę przemysłu muzycznego Simona Fullera, zespół Now United szybko dotarł do 40 milionów fanów na całym świecie.



„Jeep jest wyjątkowy, ponieważ jest prawdziwą globalną marką motoryzacyjną, natychmiast rozpoznawalną na wszystkich kontynentach”- powiedział Olivier Francois, dyrektor Marketingu FCA. „Nasi fani i followersi na całym świecie wiedzą, że to pasja, autentyczność i wolność napędzają markę Jeep. Now United podziela te same wartości, co my ”.

"Udział Jeepa w klipie Come Together jest pierwszym z wielu innych innowacyjnych projektów, które zamierzamy wspólnie realizować, a które utorują drogę nowym formom współpracy i zaangażowania naszych fanów na całym świecie”.



Now United jest projektem Simona Fullera, twórcy American Idol i słynnego brytyjskiego menedżera muzycznego. Na liście klientów Fullera znajdują się między innymi artyści tacy, jak: Spice Girls, Amy Winehouse, Annie Lennox, Kelly Clarkson, Carrie Underwood.