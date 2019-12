Jeep Renegade. Jakie nowości w modelu na 2020 rok?

Uconnect Box jest dostępny po raz pierwszy w samochodach FCA w Europie. System zapewnia dostęp do nowych usług Uconnect Services i nowej aplikacji mobilnej My Uconnect zarówno w 7-, jak i 8,4-calowym wyświetlaczu systemu Uconnect.

Nowy Uconnect Box oferuje zaawansowaną łączność pokładową oraz szereg przydatnych usług zwiększających bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Usługi te są podzielone na trzy kategorie: Basic (aktywowana już w zakładzie produkcyjnym) i Standard (aktywowana przez użytkownika), które są dostępne jako standardowe wyposażenie, natomiast kategoria Optional jest oferowana na zamówienie.

Każda kategoria oferuje zestaw pakietów usług: My Assistant (kategoria Basic) zawiera funkcję SOS pozwalającą użytkownikowi wezwać pomoc, wysyłając lokalizację pojazdu i dane identyfikacyjne do centrum obsługi w przypadku awarii lub nagłego wypadku za pośrednictwem przycisku SOS umieszczonego na podsufitce, ekranu radia lub za pomocą aplikacji mobilnej. W razie wypadku połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

W przypadku awarii pojazdu, kierowca może wezwać pomoc drogową, podając współrzędne pojazdu umożliwiające akcję ratowniczą. Połączenie można aktywować, naciskając przycisk Assist umieszczony na podsufitce, przycisk na wyświetlaczu radia lub za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie. W ten sam sposób można również skontaktować się bezpośrednio z centrum obsługi, aby wezwać pomoc. W pakiecie znajduje się także comiesięczny raport dotyczący stanu ich samochodu, przekazywany użytkownikowi mailowo.

Kategoria Standard obejmuje funkcje: My Remote, My Car i My Navigation (dostępne tylko w systemie UconnectTM 8.4"), wszystkie oferowane są w standardzie i aktywowane przez kierowcę.

My Remote zawiera wiele usług, w tym możliwość zdalnego sterowania niektórymi funkcjami samochodu (blokowanie/odblokowanie drzwi, włączanie świateł) za pomocą smartfona/smartwatcha, komunikacja z asystentami wirtualnymi Alexa i Google Home, lokalizacja samochodu, kontrola niektórych parametrów (prędkość i ustawione granice geograficzne) oraz otrzymywanie powiadomień, jeśli nie będą one przestrzegane.

My Car: usługa zaprojektowana w celu stałego monitorowania stanu samochodu i jego parametrów.

My Navigation: (dostępne tylko w systemie UconnectTM 8.4"), obejmuje aplikacje do zdalnego wyszukiwania miejsc docelowych i punktów użyteczności publicznej (POI), a także powiadomienia w czasie rzeczywistym o natężeniu ruchu, pogodzie i lokalizacji fotoradarów. Zawiera również usługę Send & Go, która umożliwia kierowcom wysłanie adresu ze smartfona lub ze strony internetowej do systemu nawigacji samochodu.

Ofertę Uconnect Services dopełnia pakiet usług opcjonalnych, który można zakupić na stronie internetowej Connectivity. Ta kategoria obejmuje pakiety My Wi-Fi, My Theft Assistance i My Fleet Manager.

My Wi-Fi to usługa dostępna na głównych rynkach Wi-Fi Hotspot, która umożliwia użytkownikowi podłączenie się jednocześnie do ośmiu urządzeń znajdujących się w samochodzie i surfować po internecie za pośrednictwem hotspota pojazdu.

My Theft Assistance, to usługa, która powiadamia właściciela w przypadku próby kradzieży, przemieszczenia samochodu lub ingerowania w Uconnect Box, oferując wsparcie przy odzyskiwaniu pojazdu. Naotmiast usuga My Fleet Manager przeznaczona jest dla małych flot.

Pełny zestaw funkcji Uconnect Services, w tym kolejne udoskonalenia i aktualizacje będą dostępne po wprowadzeniu samochodu na rynek.

Jeep Renegade 2020 z Uconnect Box jest częścią nowego globalnego ekosystemu pojazdów w zakresie łączności, zapowiedzianego przez FCA w kwietniu tego roku, którego celem jest poprawa funkcjonalności online w swoich samochodach, na całym świecie.

Od premiery w 2014 roku na całym świecie sprzedano ponad milion sztuk. W pierwszym półroczu tego roku sprzedaż Renegade'a stanowiła 45% całej sprzedaży Jeepów w Europie.

