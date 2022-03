Joe Biden w Polsce. Mieszkańców Warszawy czeka paraliż komunikacyjny?

Biały Dom oficjalnie potwierdził, że w najbliższy piątek, 25 marca, do stolicy naszego kraju przybędzie Joe Biden. Warszawa będzie drugim przystankiem podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w Europie. Wcześniej przyleci on do Brukseli, gdzie spotka się z przywódcami NATO, Unii Europejskiej i Grupy G7.

Podczas pobytu w Warszawie, głowa Stanów Zjednoczonych odbędzie spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy, która odbędzie się w sobotę 26 marca, będzie kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.