Kamper. Czy podróżowanie kamperem to pomysł dla każdego?

Kamper lub przyczepa kampingowa – co należy wiedzieć?

Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogą w większości przypadków prowadzić samochód z przyczepą lub kamper. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której waga wspólna pojazdu i przyczepy przekracza 3,5 tony – wtedy wymagana jest kategoria B+E.

Coraz powszechniejszą praktyką jest jednak zdawanie dodatkowego egzaminu praktycznego w ośrodku egzaminacyjnym na kategorię B z rozszerzeniem (kodem) 96, dzięki któremu możemy prowadzić zespoły pojazdów do 4250 kg. B96 całkowicie wystarczy, by móc prowadzić cięższy samochód kempingowy czy samochód z przyczepą. Właściciele punktów wynajmujących kampery i przyczepy przygotowali się na ten fakt – większość aut, które oferują do wynajęcia, nie przekracza 3,5 tony i mogą je prowadzić osoby posiadający wyłącznie kategorię B.

Kamper. Wynająć, czy kupić?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników: zasobności naszego portfela oraz tego, czy auto campingowe będzie nam potrzebne jedynie raz w roku, na przykład na dwutygodniowy wyjazd, czy może karawaning to nasz sposób myślenia i nie wyobrażamy sobie, aby nie podróżować autem z przyczepą.

Decydując się na zakup nowego kampera musimy być przygotowani na wydatek rozpoczynający się od około 160-170 tysięcy złotych. Osoby posiadające fantazję, oraz oczywiście duży zasób gotówki, mogą wydać na tego typu auta nawet i ponad 500 tysięcy złotych! Kupujący mają do wyboru dwa rodzaje aut: kampery zintegrowane, które już na etapie projektowania i produkcji są przeznaczone wyłącznie na użytek rekreacyjny, a powstałe na ramach określonych modeli aut dostawczych oraz kampery pół-zintegrowane. Te ostatnie powstały na bazie innych aut (najczęściej zabudowanych aut dostawczych), które zostały poddane przeróbkom. Dobrym przykładem takiego pojazdu jest na przykład kamper powstały na bazie Fiata Ducato.

Trzeba też wspomnieć o specjalnej grupie pojazdów, które opcję „rekreacja” mają całkiem sprawnie zakamuflowaną. Są to Volkswagen California oraz Mercedes-Benz Marco Polo – na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, że są to auta kempingowe.

Jako ciekawostkę warto dodać, że na amerykańskim gruncie są obecne również auta nazywane RV – są to ogromne pojazdy rekreacyjne, a ich cena zaczyna się od miliona złotych. Nie ma się jednak czemu dziwić – Amerykanie są dużymi fanami karawaningu.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Mniejszy wydatek czeka osoby chcące kupić używany wóz kempingowy. Auta używane dostępne na polskim rynku - bez ogromnego wkładu własnego w ich remont lub naprawę - możemy kupić już od około 40 tysięcy złotych. Lepsze modele, jednak nadal używane, osiągają wartość nawet 200 tysięcy złotych.

Ceny przyczep kempingowych są zdecydowanie niższe niż wozów kempingowych, ale i te „z górnej półki” mogą przyprawić o zawrót głowy. Najdroższe, nowe, to wydatek nawet i 200 tys. zł. Spośród nowych największym zainteresowaniem cieszą się te od 50-70 tys. do 100 tys. zł.

Kilkunastoletnie używane przyczepy z Holandii, Danii, Szwecji i Francji kosztują od 10-15 tys. zł. Tańsze są przyczepy sprowadzane z Wielkiej Brytanii, tu haczyk jest tylko jeden – drzwi wejściowe znajdują się po tej samej stronie co kierowca (lewej). Na starym kontynencie czasami może to stwarzać zagrożenie. Jeśli to komuś nie przeszkadza, to może to być rozsądna alternatywa.

Jeżeli nie jesteśmy aż tak zagorzałymi miłośnikami karawaningu, jednak chcielibyśmy poczuć trochę wolności, z pomocą przychodzą nam wypożyczalnie aut i przyczep rekreacyjnych. Koszt wynajęcia uzależniony jest od rodzaju pojazdu, jego wyposażenia, wielkości, liczby miejsc, a także od czasu, na który planujemy wynająć pojazd. Należy również pamiętać, że do ceny zapewne zostaną nam doliczone koszty związane z liczbą przejechanych kilometrów (chociaż od tej praktyki powoli się odchodzi), a także kaucja oraz ubezpieczenie. Ciekawostką jest fakt, że wpływ na cenę wynajęcia ma również okres, w którym planujemy wyjechać – możemy się spodziewać, że podczas ferii i wakacji koszt wynajęcia będzie wyższy niż poza szczytem sezonu turystycznego.

Podstawą do naliczania kosztów wynajęcia auta lub przyczepy jest liczba dni, na którą chcemy wynająć pojazd. Cena za dzień użytkowania zaczyna się od 250 zł, a kończy się – w najdroższych przypadkach – na 900 zł za dzień. Każdy element „ekstra” – zastawa do spożywania posiłków czy meble kempingowe są dodatkowo płatne. Kaucja zazwyczaj wynosi około 5 tysięcy zł, ale oczywiście jej wysokość jest uzależniona od wynajmującego.

Wpływ na koszt wynajęcia pojazdu mają również takie czynniki jak: opróżnienie toalety, poziom paliwa (czy auto jest zatankowane), czystość pojazdu i ogólny stan związany z użytkowaniem podczas podróży. Podsumowując wszystkie uwarunkowania, w średnim wariancie, zapłacimy około 500-600 zł dziennie za wynajem pojazdu.

Cena wynajęcia przyczepy jest zdecydowanie niższa. W zależności od wieku pojazdu, jej stanu i wyposażenia, koszt wyniesie od około 100 do 250 złotych za dobę. Taniej wychodzi wypożyczenie przyczepy na cały miesiąc lub wakacyjny sezon, ale to już wydatki w tysiącach złotych.

Wynajmując kampera lub przyczepę musimy okazać dowód osobisty, prawo jazdy i podpisać umowę.

Wyżej wymienione, orientacyjne ceny, nie uwzględniają codziennej eksploatacji takich środków transportu, na przykład wyższych cen za przejazdy autostradami lub przepłynięcie na promach (samochody osobowe mają niższe stawki za przejazd). Podróżując, należy również uwzględnić koszt prowiantu dla uczestników wyprawy, ceny paliwa, a także ceny za postój i rozłożenie się na kempingach. Parkując pod atrakcjami turystycznymi również zapłacimy więcej – o ile w ogóle uda nam się zaparkować (część parkingów nie jest dostosowanych do obsługi tak dużych pojazdów).

Gdzie można parkować i co jest obowiązkowe podczas podróży kamperem/przyczepą?

Tak jak każdy inny pojazd, samochody ciągnące przyczepy czy caravany mają swoje ograniczenia prędkości. W Polsce tę kwestię reguluje art. 20 z Ustawy o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.:

Art. 20.

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500 –2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300 –5 00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

a) na autostradzie – 140 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

Trzeba również pamiętać, że w przypadku, gdy pojazd wraz z przyczepą przekracza 3,5 tony obowiązuje nas płatność ViaToll na terenie naszego kraju.

Kolejną kwestią jest temat parkowania. Unia Europejska wyraźnie rozgranicza pojęcie parkowania i kempingu. Jak łatwo się domyślić, parkowanie kamperem jest dozwolone w każdym miejscu, chyba że znaki pokazują inaczej. Jest to w rozumieniu prawa zwykły pojazd. Jednak, gdy mamy chęć rozstawić się ze sprzętem, okazuje się, że mamy do czynienia z kempingiem. W takiej sytuacji możemy zostać skierowani na najbliższy punkt kempingowy (miejsca na kempingi możemy znaleźć na jednej z wielu stron będących wyszukiwarkami takich miejsc). W przyczepie lub kamperze nie możemy spać w centrum miasta. Jest to spowodowane tym, że władze miast mają problem z usuwaniem nieczystości przez użytkowników kamperów i przyczep z układów kanalizacyjnych pojazdów oraz z zajmowaniem większej ilości miejsca niż tradycyjne samochody.

Nie jest jednak tak, że każdy kraj ma taką samą politykę do kwestii zatrzymywania się samochodów rekreacyjnych i przed podróżą warto zapoznać się z polityką kraju, do którego zamierzamy się udać. Najbardziej liberalna w tej dziedzinie jest Norwegia, gdzie można zaparkować na noc w praktycznie każdym miejscu. W pozostałych krajach dozwolone jest spanie w przyczepie/kamperze w innych miejscach niż kempingi lub parkingi dla takich pojazdów w przypadku, gdy zmęczenie jest na tyle duże, że stwarza zagrożenie dla poruszania się. Niektóre państwa jak np. Hiszpania same wyznaczają miejsca na „dziki” kemping.

Czy warto wyjeżdżać na kemping kamperem lub przyczepą?

Postawmy sobie pytanie: czy warto wybrać się kamperem lub przyczepą w podróż? Odpowiedź nie jest prosta, bowiem wszystko uzależnione jest od naszych potrzeb, zasobności portfela, a także stylu, w jakim lubimy podróżować. Wiadomo przecież, że nie powinniśmy przekonywać do karawaningu osoby, która lubi spędzać wakacje w hotelu lub korzystając z wczasów zorganizowanych przez biuro podróży. Ci, którzy lubią poczucie wolności, mają do wyboru wynajęcie lub zakup takiego środka transportu.

Jeżeli przyjemności z podróżowania nie przesłania nam konieczność czyszczenia pojazdu z odpadów natury biologiczno-chemicznej, a wszystkie kwestie organizacyjne w postaci przygotowywania potraw, kąpieli czy uciążliwego parkowania w miastach nie są dla nas problemem – to śmiało możemy ruszać w podróż. Przed wakacjami zapoznajmy się jednak z zasadami podróżowania kamperami i przyczepami w krajach, do których się udajemy.

Nie ulega też wątpliwości, że za caravaningiem przemawia aspekt eksploracyjny – w żaden inny sposób nie będziemy tak blisko natury i nie będziemy mieli możliwości poznać dany rejon jak podróżując kamperem lub przyczepą. I na koniec rzecz o przysłowiowej kasie – posiadając kampera lub przyczepę nie musimy płacić, często wygórowanych kwot, za wynajęcie pokoi hotelowych dla nas i rodziny.

Orientacyjny koszt wynajęcia 4-osobowej przyczepy kempingowej



1 doba 7 dni 14 dni Przyczepa Kempingowa (4-osobowa) 280 1960 3920 Pakiet startowy (obowiązkowy) jednorazowo 300 300 300 Wyposażenie dodatkowe - wewnętrzne (np. Czajnik, ekspres, żelazko) jednorazowo 300 300 300 Markiza 100 100 100 Kaucja (zwrotna)

1500 1500 1500

980 2660 4620

Ceny pochodzą ze strony Camp&Go, oferta może się różnić w porównaniu do innych agencji wynajmujących przyczepy, nie uwzględniono cen związanych z czyszczeniem oraz sprzątaniem przyczepy.

Orientacyjny koszt wynajęcia 4-osobowego kampera



1 doba 7 dni 14 dni Pojazd kempingowy (4-osobowy) 520 3640 7280 Sprzątanie wnętrza 100 100 100 Meble turystyczne 280 280 280 Zestaw pościeli od osoby 180 720 720 Zestaw naczyń 180 180 180 Nawigacja 100 100 100 Przetwornica 150 150 150 Kaucja 5000 5000 5000

1 510 5 170 8 810

Ceny pochodzą ze strony kampery.wadowscy.pl, oferta może się różnić w porównaniu do innych punktów wynajmujących tego typu pojazdy.

Zobacz także: Testujemy Volkswagena Polo