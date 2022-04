Kia Niro. Trzy rodzaje napędu do wyboru. Jaka cena?

Nowa Kia Niro – przy długości 4420 mm, szerokości 1825 mm i wysokości do 1570 mm – została opracowana na platformie „K” trzeciej generacji. Rozstaw osi to 2720 mm. Bagażnik pomieści 370 l. Na rynku nowa generacja modelu Niro ma konkurować m.in. z Peugeotem 3008.



Modele PHEV i HEV korzystają z silnika benzynowego Smartstream 1.6 GDI, z którym współpracuje sześciobiegowa przekładnia dwusprzęgłowa drugiej generacji (6DCT). Niro HEV dysponuje łączną mocą 141 KM generowaną przez czterocylindrową jednostkę napędową w połączeniu z synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy 43 KM. W wersji PHEV silnik elektryczny o mocy 84 KM zapewnia łączną maksymalną moc 183 KM i zasięg na napędzie elektrycznym do 65 km.

Wersja elektryczna nowego Niro zapewnia natomiast zasięg 463 km (WLTP). Maksymalna moc silnika elektrycznego wynosi 204 KM i jest dostępna w zakresie od 6 000 do 14 600 obr./min. Maksymalny moment obrotowy ma wartość 255 Nm. Maksymalna prędkość wynosi 167 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h 7,8 sekundy.



Doładowanie litowo-jonowego akumulatora Niro EV, który może zmagazynować 64,8 kWh energii, od 10 do 80% za pomocą odpowiedniej szybkiej ładowarki prądu stałego zajmuje zaledwie 43 minuty.

Kia Niro hybryda kosztuje od 117 900 zł. Niro plug-in to koszt od 142 900 zł, a eektryczny wariant e-Niro wyceniono w Polsce od od 167 900 zł.

