Kia. Nowe modele, wzrost sprzedaży i inne cele marki. Jakie auta będą dominować w gamie Kii?

Kia Corporation zaprezentowała strategiczne zobowiązania. Najważniejsze z nich dotyczy objęcia do 2030 roku pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonej mobilności. Plan działania opiera się na strategii „Plan S” zaprezentowanej po raz pierwszy w 2020 roku. Teraz marka ujawnia dalsze szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób zamierza osiągnąć pozycję światowego lidera z zakresu zrównoważonej mobilności.

Kia. Sprzedaż 4 mln aut rocznie



Począwszy od celu sprzedaży na poziomie 3,15 miliona samochodów rocznie w 2022 roku, Kia zamierza kontynuować wzrost ilościowy, opierając się na wiodącej na świecie jakości swoich modeli. Celem jest osiągnięcie sprzedaży 4 milionów aut rocznie w 2030 roku, co stanowi jej 27-procentowy wzrost w stosunku do wyniku, który Kia założyła na 2022 rok.

W ramach wzrostu ilościowego marka zwiększy również sprzedaż samochodów przyjaznych środowisku (w tym modeli typu BEV, hybrydowych typu plug-in (PHEV) i hybrydowych (HEV)). Kia sprawi, że sprzedaż tych modeli stanie się kluczowym czynnikiem przyszłego rozwoju biznesu. Kia zwiększy udział samochodów przyjaznych środowisku w sprzedaży na świecie z 17 procent w 2022 roku do 52 procent w 2030 roku.

Na głównych rynkach o surowych przepisach dotyczących ochrony środowiska i rosnącym popycie na auta elektryczne, jak Korea, Ameryka Północna, Europa i Chiny, do 2030 roku Kia planuje zwiększyć udział w sprzedaży samochodów przyjaznych środowisku nawet do 78 procent.

Kia. Do 2027 roku gama aut elektrycznych rozszerzy się do aż 14 modeli

Począwszy od 2023 roku, Kia planuje wprowadzać na rynek co najmniej dwa modele typu BEV rocznie i do 2027 roku mieć w gamie aż 14 samochodów elektrycznych. W porównaniu z poprzednim planem, który zakładał 11 modeli do 2026 roku, Kia zamierza powiększyć gamę o dwa elektryczne pick-upy oraz o podstawowy model typu BEV.

Kia planuje umocnić wiodącą pozycję na rynku samochodów elektrycznych poprzez debiut flagowego modelu, którym będzie EV9. Jego premierę zapowiedziano na 2023 rok. EV9 to duży SUV o długości około 5 metrów, który będzie miał doskonałe przyspieszenie od 0 do 100 km/h w pięć sekund i zasięg około 540 km przy w pełni naładowanym akumulatorze. EV9 będzie mógł zapewnić zasięg 100 km po zaledwie sześciu minutach ładowania.

EV9 – po raz pierwszy w ofercie Kia – będzie oferować usługi aktualizacji oprogramowania OTA (Over-the-Air) i FoD (Feature-on-Demand), które umożliwią klientom zakup dodatkowych funkcji już po wyjeździe samochodem z salonu. Ponadto, będzie to pierwszy model wyposażony w zaawansowaną technologię autonomicznej jazdy AutoMode.

W 2030 roku Kia chce sprzedawać 1,2 miliona samochodów typu BEV

Dzięki nowym modelom, takim jak EV9, Kia zamierza zwiększyć sprzedaż samochodów typu BEV. Zaczynając od 160.000 sprzedanych egzemplarzy w tym roku, Kia zamierza sprzedać 807.000 sztuk w 2026 roku i 1,2 miliona w 2030 roku, co stanowi 36-procentowy wzrost w stosunku do celu, który ogłoszono podczas zeszłorocznego „CEO Investor Day”. Kia zakłada, że w 2030 roku ponad 80 procent sprzedaży samochodów typu BEV będzie pochodziło z Korei, Ameryki Północnej, Europy i Chin, przy czym auta elektryczne będą miały 45 procent udziału w sprzedaży Kia na głównych rynkach.

Aby dostosować się do rosnącej liczby modeli elektrycznych, role poszczególnych zakładów produkcyjnych będą ewoluować. W Korei będzie się mieścić globalne centrum badań, rozwoju, produkcji i dostaw samochodów elektrycznych, natomiast w innych zakładach produkcyjnych na świecie będą powstawać samochody elektryczne strategiczne z punktu widzenia poszczególnych rynków. Na przykład w Europie auta elektryczne małej i średniej wielkości będą produkowane od 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie popularne są średniej wielkości SUV-y i pick-upy, elektryczne wersje tych modeli będą produkowane lokalnie od 2024 roku. Z kolei, w Chinach Kia planuje wprowadzić do sprzedaży średniej wielkości samochody elektryczne już od przyszłego roku. W Indiach produkcja małej i średniej wielkości auta typu BEV ruszy od 2025 roku.

Ponadto, Kia chce zaplanować podaż i popyt na akumulatory oraz unowocześnić ich technologię. Oczekuje się, że popyt wzrośnie znacznie – z 13 GWh teraz do 119 GWh w 2030 roku, co jest związane ze zwiększoną sprzedażą samochodów elektrycznych. Kia planuje dostarczać akumulatory z indonezyjskiej spółki joint venture, która zajmuje się ogniwami akumulatorowymi i jednocześnie opracowuje system podaży i popytu na akumulatory poprzez outsourcing do globalnych firm, które zajmują się akumulatorami. Dodatkowo, do 2030 roku firma planuje zwiększyć gęstość energii przechowywanej w akumulatorach o 50 procent i obniżyć całkowity ich koszt o 40 procent, co wpłynie na zwiększenie zarówno ich wydajności, jak i na konkurencyjność cenową.

Kia. Samochody połączone z siecią i jazda autonomiczna

Od 2025 r. wszystkie nowe samochody marki Kia będą wyposażone w wiodącą w swojej klasie łączność z siecią. Dzięki aktualizacjom oprogramowania dostępnym przez system OTA (Over-the-Air) i FoD (Feature-on-Demand) w całej gamie marki Kia, klienci będą mogli aktualizować swoje auta oraz wyposażać je w różne funkcje i technologie już po zakupie.

To część nowych kierunków rozwoju marki, które mają zaowocować nowymi możliwościami biznesowymi opartymi na oprogramowaniu i na usługach oferowanych przez samochody połączone z siecią. Kia spodziewa się, że dostęp do sieci będzie odgrywać ważną rolę w różnych obszarach mobilności, takich jak wspólne korzystanie z samochodu czy dostawy przesyłek do auta. Autonomiczna jazda, znana pod marką „AutoMode”, szybko zostanie rozpowszechniona w całej gamie, począwszy od EV9 w 2023 roku.

Kia „AutoMode” odpowiada za optymalizację wydajności samochodu poprzez bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania. Funkcja ta będzie ulepszana wraz z rozwojem technologii i będzie również obejmować system Highway Driving Pilot, który na autostradach umożliwi jazdę bez ingerencji kierowcy.

Wszystkie nowe modele wprowadzane na główne rynki po 2026 roku będą dostępne z technologią jazdy autonomicznej „AutoMode”, a wskaźnik jej wykorzystania ma przekroczyć 80 procent. W dłuższej perspektywie firma planuje dalszy rozwój technologii „AutoMode” i wdrożenie jazdy w pełni autonomicznej. Kia skoncentruje się również na zapewnieniu zróżnicowanego designu modeli i rozszerzeniu ich oferty o wersje o wysokich osiągach. Wraz z wprowadzeniem na rynek modelu EV6 GT o wysokich osiągach, Kia planuje rozszerzyć ofertę GT na wszystkie samochody typu BEV.

