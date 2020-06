Kia Picanto. Co zmienia facelifting? Wygląd, dane techniczne, silniki, wyposażenie, cena

Kia Picanto. Wygląd zewnętrzny

Wszystkie wersje Picanto zyskały odnowiony wygląd zewnętrzny, największe zmiany wprowadzono w usportowionym modelu GT-Line oraz w inspirowanym crossoverami X-Line. Osłona chłodnicy ma nowy kształt, a jej chromowana listwa ciągnie się aż przez dolną część przeprojektowanych reflektorów, co sprawia, że auto wygląda na szersze niż jest w rzeczywistości. Po każdej stronie „tygrysiego nosa” dodano kolorystyczne wyróżnienie – czerwone w GT-Line i czarne w X-Line.



W obydwu liniach modelowych przeprojektowano reflektory i dodano cztery diody LED, jako światła do jazdy dziennej. Z tyłu samochód również ma nowe lampy wykonane w technologii LED i bardziej smukłe światła przeciwmgielne. Całość sprawia, że tył Picanto po faceliftingu jest bardziej rozpoznawalny.



Zarówno modele GT-Line, jak i X-Line zyskały odświeżony przedni zderzak z ostrzejszymi liniami, co nadaje Picanto bardziej współczesny wygląd. Wlot powietrza w zderzaku lakierowanym w kolorze nadwozia jest teraz większy i szerszy, sportowy charakter podkreślają błyszczące detale w kolorze czarnym i lampy przeciwmgielne. Zderzak modelu

X-Line nawiązuje stylistyką do masywnych zderzaków z dodatkowymi osłonami znanymi z SUV-ów, z wykończeniem imitującym metal i logo X-Line oraz z błyszczącym czarnym obramowaniem, które rozciąga się od osłony chłodnicy do nadkoli z boku samochodu.

Picanto po faceliftingu jest dostępne w 10 kolorach nadwozia do wyboru, dzięki którym samochód ma się rzucać w oczy. Dostępne są również nowe 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Kia Picanto. Stylistyka wnętrza

Facelifting Picanto obejmuje szereg zmian wizualnych i technologicznych również we wnętrzu, które koncentrują się wokół większego 8-calowego ekranu dotykowego systemu multimedialnego oraz 4,2-calowego wyświetlacza w zestawie zegarów.



Picanto jest oferowane z tapicerką materiałową lub materiałową połączoną ze skórą ekologiczną. Do wyboru jest kilka wzorów tapicerki. Zmodernizowana Kia Picanto – w zależności od wersji wyposażenia – jest również dostępna z szeroką gamą stylowych pakietów kolorystycznych do wyboru.



Wersja X Line ma czarne, jednokolorowe wnętrze z kontrastowymi przeszyciami w kolorze limonki, srebrne obudowy wokół dźwigni zmiany biegów i otworów wentylacyjnych oraz srebrno-limonkowe akcenty na drzwiach. Wersja Business Line jest wyposażona w pakiet kolorystyczny „Orange Splash”, ma czarne jednokolorowe wnętrze z pomarańczowymi przeszyciami i detalami w kabinie oraz czarno-pomarańczowe akcenty na drzwiach. Topowa wersja GT Line jest wykończona czarną tapicerką z czerwonymi podparciami siedzeń, z błyszczącymi czarnymi elementami i z czerwono-czarnymi akcentami na drzwiach.

Kia Picanto. Jakie silniki?

Picanto po faceliftingu jest dostępne w Europie z nowymi silnikami benzynowymi z rodziny „Smartstream”, z których każdy charakteryzuje się większą wydajnością i niższą emisją CO2 w porównaniu z poprzednimi jednostkami napędowymi. Gama silników obejmuje dwa wolnossące silniki o pojemności 1,0 litra lub 1,2 litra i mocy – odpowiednio – 67 KM i 84 KM z wtryskiem paliwa typu DPFI (Dual-Port Fuel Injection).



W obydwu wolnossących jednostkach napędowych wtrysk wielopunktowy zastąpiono wtryskiem paliwa typu DPFI, ze zoptymalizowanym czasem wtrysku dla uzyskania maksymalnej oszczędności paliwa. Silniki te wyposażono również w bardziej efektywne chłodzenie komory spalania oraz system zmiennego sterowania czasem otwarcia zaworów dolotowych w sposób płynny, aby zmaksymalizować ich wydajność.



Silniki są wyposażone w nowy zintegrowany system zarządzania temperaturą pracy ITMS (Integrated Thermal Management System), który odpowiada za lepsze chłodzenie komór spalania. ITMS dopasowuje chłodzenie silnika do chwilowego obciążenia.



Odświeżone Picanto jest pierwszym modelem, który Kia wyposaża w nową zautomatyzowaną mechaniczną skrzynię biegów. Przekładnia ta wykorzystuje konstrukcję pięciobiegowej mechanicznej skrzyni biegów i jest wyposażona w siłowniki, które automatyzują pracę sprzęgła i zmianę przełożeń. Zautomatyzowana przekładnia z suchym sprzęgłem stanowi atrakcyjną ofertę dla klientów, którzy cenią zalety automatycznej skrzyni biegów, ale jest ona dla nich zbyt droga.

Kia Picanto. System multimedialny

Zmodernizowane Picanto jest wyposażone w 8-calowy ekran dotykowy, który zastępuje 7-calowy. Nowy system oferuje również łącze Bluetooth z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń mobilnych – jednego jako telefon obsługiwany przez zestaw głośnomówiący i z dostępem do multimediów; drugiego wyłącznie do korzystania z multimediów. System jest standardowo wyposażony w Apple CarPlay i Android Auto.



Dzięki systemowi UVO Connect drugiej generacji, Picanto po faceliftingu zapewnia kierowcom dostęp do szeregu usług online, jak informacja o ruchu drogowym, prognoza pogody, miejsca użyteczności publicznej (POI), ceny paliw oraz dane na temat dostępnych miejsc parkingowych wraz z ceną i lokalizacją.Aplikacja UVO, kompatybilna ze smartfonami z systemem Android i firmy Apple, również oferuje szereg nowych funkcji i umożliwia zdalną aktywację wielu z nich. W zależności od kraju można wysyłać do samochodu informacje o trasie, sprawdzić położenie samochodu oraz uzyskać dostęp do raportów i powiadomień diagnostycznych.



Odświeżone Picanto będzie jednym z pierwszych modeli marki Kia, który będzie oferował najnowsze funkcje sytemu UVO Connect drugiej generacji, dzięki którym poprawi się komfort jego użytkowania zarówno w samochodzie, jak i za pośrednictwem aplikacji.

Kia Picanto. Systemy bezpieczeństwa

Picanto po faceliftingu jest dostępne z najnowszymi systemami z rodziny Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) oraz z szeregiem nowych aktywnych systemów, które zwiększają bezpieczeństwo pasażerów. Dzięki temu odświeżone Picanto jest jednym z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie.



W zależności od wersji wyposażenia, rodzina systemów ADAS w Picanto po faceliftingu obejmuje system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych (Forward Collision-Avoidance Assist – FCA). Ponadto, Picanto jest dostępne z system monitorowania martwego pola w lusterkach rozszerzonym o funkcję zmniejszającą ryzyko kolizji podczas zmiany pasa ruchu (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist – BCA), asystentem utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist – LKA), system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (Driver Attention Warning – DAW) i asystentem utrzymania na pasie ruchu (Lane Following Assist – LFA).



System LFA wykorzystuje kamerę i radar do monitorowania oznaczeń na jezdni, aby – poprzez ingerencję w układ kierowniczy – utrzymać Picanto na środku pasa ruchu. Odświeżone Picanto oferuje także system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist – RCCA), który nie tylko ostrzega kierowcę o pojeździe zbliżającym się z lewej lub prawej strony, ale również może zatrzymać Picanto, jeśli kierowca zignoruje ostrzeżenie.



Zmodernizowana Kia Picanto jest także wyposażona w system uruchamiania świateł hamowania w nagłej sytuacji (Emergency Stop Signal – ESS). System sprawia, że światła hamowania migają, aby ostrzec samochód za Picanto, jeśli kierowca musiał nagle zahamować. Najmniejszy model marki Kia jest oferowany z układem wspomagania ruszania pod górę (Hill-start Assist Control – HAC), który utrzymuje samochód na hamulcu podczas ruszania pod górę, aby zapewnić komfortowy start.



Picanto po faceliftingu jest również standardowo wyposażone w systemy – zarządzania stabilnością auta (Vehicle Stability Management – VSM), kontroli siły hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control – CBC) i stabilizacji na prostej (Straight-line Stability – SLS), które ułatwiają zachowanie kontroli nad autem podczas hamowania i pokonywania zakrętów.



Zmodernizowana Kia Picanto jest dostępna z sześcioma poduszkami powietrznymi. Samochód jest także wyposażony w mocowania i zaczepy fotelików dziecięcych ISOFIX.

Kia Picanto. Ile kosztuje?

Kia Picanto po faceliftingu trafi do sprzedaży w Europie w trzecim kwartale 2020 roku. Ceny zaczynają się od 39 990 zł za wersję M. Za jedynie 1 500 zł bazową odmianę Picanto można doposażyć w Pakiet Bezpieczeństwa, który obejmuje system autonomicznego hamowania z dwoma trybami pracy – miejskim i pozamiejskim oraz zegary z 4,2-calowym wyświetlaczem komputera pokładowego. Tyle samo dopłaty wymaga znacznie bogatszy pakiet do droższej wersji L. W jego skład wchodzą system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania pieszych, tempomat z ogranicznikiem prędkości, asystent utrzymania pasa ruchu i prowadzenia auta pośrodku pasa oraz system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy.

