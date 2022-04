Kiedy i jak wybrać opony całoroczne?

Polskie zimy nie są już takie jak kiedyś, więcej w nich porywistego wiatru niż śniegu. Niektórym osobom może wydawać się, że posiadanie dwóch kompletów opon mija się z celem i jest zbędnym wydatkiem. Ich zimowe opony rzadko dotykają śniegu. Wtedy mogą pomyśleć o zakupie opon całorocznych.

Cechy opon całorocznych

Opona całoroczna musi poradzić sobie w skrajnie różnych warunkach atmosferycznych. Musi zachować dobre właściwości zarówno w dodatnich, jak i ujemnych temperaturach. Jej zachowanie ma być poprawne na rozgrzanym asfalcie i na śniegu lub lodzie. Producenci osiągają to umiejętnie dobierając skład mieszanki z jakiej powstaje opona i odpowiednią konstrukcją bieżnika. Opona całoroczna nie ma tylu lameli co opona zimowa, ale wciąż dobrze wgryza się w śnieg. Zapewni za to dużo lepszą przyczepność i drogę hamowania w wysokich temperaturach. Udany kompromis powoduje, że zakup opon całorocznych ma wiele zalet.

Zalety opon całorocznych

Kluczową zaletą opon całorocznych jest niższy koszt użytkowania. Zaoszczędzimy korzystając tylko z jednego kompletu opon, zamiast dwóch. Nie będziemy również ponosić sezonowych wydatków na ich wymianę i magazynowanie. Niektórzy kierowcy muszą wymieniać swoje opony z powodu ich starości, a nie dlatego, że ich bieżnik zdążył się zużyć i wykroczyć poza zalecaną wartość lub tą wymaganą prawem.

Kiedy warto kupić opony całoroczne?

Rozważając przejście na opony całoroczne należy wziąć pod uwagę swoje roczne przebiegi i warunki, w jakich poruszamy się samochodem. Na pewno mogą zdecydować się na nie osoby, które rejestrują niskie przebiegi, rzędu 10 tys. kilometrów rocznie. Także jazda wyłącznie miejska jest wyraźnym wskazaniem, że możemy skorzystać z opon całorocznych. Nawet osoby, które nie zawsze napotykają starannie odśnieżone drogi na swej codziennej trasie mogą o nich pomyśleć. Wiele opon całorocznych ma homologację zimową.

Wybierając opony całoroczne nie powinniśmy traktować ich jak opony całkowicie bezobsługowe. Czynności, które wykonuje wulkanizator przy wymianie opon należą się także im. Warto raz na jakiś czas zamienić opony przednie z tylnymi, by uniknąć nadmiernego zużycia pary z napędzanej osi. Oponę całoroczną warto również raz na rok oddać do wyważenia. Nie będzie to droga operacja, bo nie wymaga zdejmowania opony z felgi.

Jak wybrać opony całoroczne?

Opony całoroczne występują również z wysokimi indeksami prędkości i nośności. Jest więc mitem, iż nadają się tylko do niewielkich miejskich samochodów. Szeroki wybór opon całorocznych znajdziemy na stronie Intercars.pl. Są tu wszyscy uznani producenci opon, a także reprezentowane są wszystkie poziomy cenowe. Oponę całoroczną do swojego samochodu znajdą tu kierowcy poruszający się głównie po mieście, jak i ci, którzy jeżdżą z wyższymi prędkościami i większymi samochodami, na przykład typu SUV. Wyszukując można zastosować filtry i kryteria wyszukiwania odpowiadające unijnym etykietom, które musi posiadać każda opona. Wybierzemy więc opony zapoznając się z ich zachowaniem na mokrej nawierzchni, poziomem generowanego hałasu i ich oporami toczenia, co przekłada się na zużycie paliwa. W ostatnich lata dokonał się olbrzymi postęp w jakości i popularności opon całorocznych. Ich wybór jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.