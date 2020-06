Kiedy zakup lub sprzedaż auta trzeba zgłosić w urzędzie? Czy można to zrobić online?

Jeśli nie dopełnicie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, możecie zapłacić karę (od 200 do 1000 zł). Do niedawna było na to 30 dni (od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu). W związku z pandemią – czasowo (do końca roku) - wydłużono ten termin do 180 dni. Nie musimy jednak czekać do ostatniej chwili, aby to zrobić. Co więcej, aby dokonać odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie, wcale nie musicie do tego urzędu jechać lub iść. Można to zrobić przez internet – szybko i bezpiecznie. A oto jak tego dokonać.