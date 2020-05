Klasa E Coupé oraz Kabriolet. Co zmienił Mercedes?

Klasa E Kabriolet z klasycznym miękkim dachem oferuje komfort na dalekich trasach dla maksymalnie czterech osób. I to przez cały rok: opcjonalnie można ją wyposażyć w elektrycznie sterowany układ ograniczania zawirowań powietrza w kabinie AIRCAP oraz ogrzewanie okolic karku AIRSCARF. Użyteczność zapewnia też akustycznie izolowane poszycie dachowe, którego wielowarstwowa struktura zapewnia komfortowe warunki niezależnie od pory roku i zmniejsza poziom hałasu

w kabinie. Dzięki temu podróżujący mogą swobodnie rozmawiać nawet podczas jazdy z wyższymi prędkościami.



Nowa Klasa E otrzymała najnowszą generację systemów wspomagających Mercedes-Benz. Coupé i Kabriolet mogą szybko i inteligentnie reagować w obliczu braku reakcji kierowcy. Funkcja wykrywania trzymania dłoni w kierownicy działa teraz pojemnościowo, zwiększając łatwość prowadzenia podczas jazdy w trybie częściowo zautomatyzowanym. M.in. dlatego nowa Klasa E została wyposażona w całkowicie nową, inteligentną kierownicę. Powierzchnie odpowiadające za obsługę mają czarne wykończenie o wysokim połysku, a elementy ozdobne i oprawa zyskały srebrne wykończenie. Funkcje zestawu wskaźników i systemu operacyjnego obsługuje się za pomocą dotykowych paneli, które nie korzystają już z techniki optycznej, lecz pojemnościowej.

Nowa Klasa E została też wyposażona w najnowszą generację systemu multimedialnego MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Standardowo obejmuje on dwa umieszczone obok siebie duże ekrany o przekątnej 10,25”, tworzące wysublimowany, panoramiczny kokpit. Na życzenie dostępne są dwa wyświetlacze o przekątnej 12,3”.



Także nowe dwudrzwiowe odmiany korzystają z topowej wersji 4-cylindrowego silnika wysokoprężnego o mocy 195 kW (265 KM), którą po raz pierwszy wyposażono w alternator zintegrowany z rozrusznikiem (ISG). Z tego względu wykorzystano też 48-woltową pokładową instalację elektryczną. Funkcja rekuperacji i możliwość „żeglowania” z wyłączonym silnikiem sprawiają, że jednostka jest jeszcze bardziej oszczędna.



Zastosowana tu druga generacja ISG jest teraz zintegrowana z przekładnią, a nie z silnikiem. Oznacza to, że łatwiej łączyć ją z różnymi motorami. Dostępny bezzwłocznie dodatkowy „zastrzyk” siły napędowej, znany jako EQ Boost, może zapewnić do 15 kW mocy i 180 Nm momentu obrotowego. 48-woltowa technika wraz z ISG jest również domeną 6-cylindrowego rzędowego silnika benzynowego (M 256), po raz pierwszy dostępnego teraz w Klasie E. Jednostka znana już z CLS-a, Klasy S i GLE zapewnia elektryczny „zastrzyk” do 16 kW i 250 Nm, podkreślając sportowy charakter Coupé i Kabrioletu. Ich dynamikę dodatkowo podnosi standardowo montowany napęd na wszystkie koła 4MATIC.

Odmiany Klasy E Coupe w chwili rynkowej premiery:

E 220 d E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC E 200 E 200 4MATIC E 300 E 450 4MATIC Przekładnia automat. 9G-TRONIC Silnik R4 R4 R6 R4 R4 R4 R6 Poj. skok. ccm 1950 1950 2925 1991 1991 1991 2999 Moc maks. kW/KM 143/194 143/194 250/340 145/197 145/197 190/258 270/272 przy obr./min 3800 3800 3600-4400 5500-6100 5500-6100 5500-6100 5500-6100 Dod. moc z EQ Boost kW/KM - 10/14 10/14 10/14 16/22 Maks. mom. obr. Nm 400 400 700 320 320 370 500 przy obr./min 1600-2800 1600-2800 1200-3200 1650-4000 1650-4000 1650-4000 1600-4000 Dod. mom. z EQ Boost - - - 150 150 150 250 Zużycie paliwa (cykl łączony) l/100 km 4,7-5,0 5,2-5,6 6,2-6,5 7,0-7,6 7,0-7,4 6,7-7,2 8,0-8,5 Emisje CO 2 (cykl łączony) g/km 123-131 137-141 165-172 153-161 159-169 153-164 184-195 Przysp. 0-100 km/h s 7,4 7,6 - 7,6 7,7 6,4 5,0 Prędkość maks. km/h 242 239 250 237 231 250 250

Odmiany Klasy E Kabriolet w chwili rynkowej premiery :

E 220 d E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC E 200 E 200 4MATIC E 300 E 450 4MATIC Przekładnia automat. 9G-TRONIC Silnik R4 R4 R6 R4 R4 R4 R6 Poj. skok. ccm 1950 1950 2925 1991 1991 1991 2999 Moc maks. kW/KM 143/194 143/194 250/340 145/197 145/197 190/258 270/367 przy obr./min 3800 3800 3600-4400 5500-6100 5500-6100 5500-6100 5500-6100 Dod. moc z EQ Boost kW/KM - - - 10/14 10/14 10/14 16/22 Maks. mom. obr. Nm 400 400 700 320 320 370 500 przy obr./min 1600-2800 1600-2800 1200-3200 1650-4000 1650-4000 1650-4000 1600-4500 Dod. mom. z EQ Boost - - - 150 150 150 250 Zużycie paliwa (cykl łączony) l/100 km 4,9-5,2 5,3-5,7 6,3-6,7 6,9-7,3 7,3-7,7 7,0-7,4 8,2-8,7 Emisje CO 2 (cykl łączony) g/km 129-137 140-150 166-176 157-167 166-179 160-169 187-199 Przysp. 0-100 km/h s 7,7 7,9 b.d. 7,9 8,0 6,6 5,2 Prędkość maks. km/h 237 234 250 234 230 250 250

