Klimatyzacja w aucie. Jak używać? Czego unikać? Przydatne informacje

Korzystanie z klimatyzacji to nie tylko kwestia komfortu. Gdy powietrze w środku pojazdu podgrzewa się z 21 do 27 stopni Celsjusza, szybkość reakcji kierowcy spada aż o 20 procent. “To bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, co zresztą potwierdzają badania wskazujące związek pomiędzy wysoką temperaturą a liczbą wypadków. Problem przegrzania dotyczy również pasażerów, a przede wszystkim małych dzieci i starszych osób, które łatwo mogą ulec bardzo groźnemu odwodnieniu, a nawet udarowi cieplnemu” - ostrzega Kamil Kleczewski, Dyrektor Handlowy i Marketingu Webasto Petemar.

Klimatyzacja w aucie. Odpowiednie ustawienie nawiewów

Istotne jest również odpowiednie skierowanie nawiewów - nie kierujmy silnego strumienia chłodnego powietrza wprost na twarz, bo może to grozić przeziębieniem. Zdecydowanie lepiej ustawić je w stronę przedniej i bocznych szyb, a także nóg. Ponadto układu należy używać z umiarem - ustawienie ekstremalnie niskiej temperatury, gdy na zewnątrz samochodu panuje 30-stopniowy upał nie będzie dobrym pomysłem, szczególnie jeśli zamierzamy często wysiadać i wsiadać do auta. Optymalna temperatura, która uchroni nas przed szokiem termicznym, wynosi od 19 do 23 stopni Celsjusza i nie powinna różnić się od panującej na zewnątrz auta o więcej niż 10 stopni.

Warto korzystać z tradycyjnych metod

Temperatura w pozostawionym na słońcu samochodzie może przekraczać nawet 60 stopni Celsjusza. Aby przyśpieszyć schładzanie wnętrza i odciążyć klimatyzację, warto przed podróżą otworzyć wszystkie okna w aucie i nieco przewietrzyć wnętrze. Jeśli trasę rozpoczynamy na wewnętrznej, osiedlowej uliczce albo polnej drodze możemy pozostawić uchylone szyby i z małą prędkością przejechać kilkaset metrów, by pęd wiatru dodatkowo wtłoczył do środka więcej świeżego powietrza.

Klimatyzacja jak maratończyk

Korzystanie z klimatyzacji z umiarem i wspomaganie jej najprostszymi metodami jest ważne, bo wydłuża jej żywotność. W czasie pracy na najwyższych obrotach sprężarka klimatyzacji jest poddawana bardzo dużym obciążeniom. Dodatkowo w takich warunkach układ nieco zwiększa zużycie paliwa. Nie oznacza to jednak, że klimatyzację należy oszczędzać. Wręcz przeciwnie - dłuższe przestoje w pracy powodują nierównomierne osadzanie się oleju w układzie, więc po ponownym uruchomieniu elementy ruchome nie mają odpowiedniego smarowania, a to grozi szybką awarią. Właśnie dlatego eksperci radzą, by z klimatyzacji korzystać nie tylko latem, ale również zimą. Tym bardziej, że świetnie radzi sobie z osuszaniem powietrza we wnętrzu auta, kiedy na zewnątrz deszcz i śnieg.

Klimatyzacja w aucie. Odpowiednie serwisowanie

Sprawna klimatyzacja, to regularnie serwisowana klimatyzacja. “Przynajmniej raz do roku powinnyśmy wymienić filtr kabinowy i przeprowadzić dezynfekcję całego układu klimatyzacji. W środku mogą znajdować się niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje. Warto również sprawdzić szczelność układu i stan czynnika chłodniczego - radzi ekspert Webasto Petemar.

