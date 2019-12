Kodeks drogowy 2019. Nieopłacalna jazda na sądowym zakazie

Obywatel (gość) 2019-05-27 12:44 Sama jazda bez uprawnień powinna być zagrożona wysoką grzywną a obecnie to tylko 500 zł. To sprawia pokusę ignorowania prawa.

Ruch (gość) 2019-05-28 07:45 Szkoda że sądy nie robią z tym porządku po 1 złamanym zakazie. Kierowcy są zatrzymywani wiele razy i nic.

Gal anonim (gość) 2019-05-28 16:14 Za złapanie kierowcy bez uprawnień które stracił za picie czy za punkty z marszu 3 miesiące aresztu plus 10 tysięcy grzywny, i to powinna być kara minimalna. Kilka osób by tak ukarali to by się nauczyli.

wedsddv (gość) 2019-06-01 05:28 kraj zakazów i represji !

Danczes (gość) 2019-06-04 11:38 Ej ej Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień Mądrale ...jego mać Profesorowie słowa Na słuchali na czytali się bzdetów w mediach i grają niebiańskie dusze A jak was Państwo każdego dnia okrada bo sobie takie prawo ustanowili to jest dobrze? Polska zaczyna się robić krajem konfidentów Ta zaraza płynie z zachodu

kpt z kepenick (gość) 2019-06-22 07:51 Tak Tak to araj kapusi i terroru!!!!.

Ktoś (gość) 2019-09-14 06:43 Najlepiej wszystkich do więzienia w tym pisowskim kraju wsadzić. Żal.pl

Gość (gość) 2019-11-08 13:37 Picu, picu ! Artura Zawiszy to nie dotyczy !

Typowe polskie narzekanie... (gość) 2019-11-08 15:29 W takich sytuacjach - powinno się konfiskować auto na czas zakazu! (chyba że kierowca sprzeda itp.)

gość (gość) 2019-11-17 12:53 ty galanonim święta córo koryntu może tobie by zabrali to byś zmienił zdanie Odezwał się ten co feruje wyroki - a może sobie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

miszczu (gość) 2019-11-30 11:10 Polskie prawa to legalna banda zlodzejuw .czeba ztymi zlodzejami zrobić pozadek

Mistrz na mistrzami (gość) 2019-12-01 22:40 "Polskie prawa to legalna banda zlodzejuw .czeba ztymi zlodzejami zrobić pozadek" ~miszczu Pierwsze co to bym dał Ci słownik.

Gosc (gość) 2019-12-08 07:43 Teraz jazde na suwak a za niedludo bedziemy sie zatrzymywac prze przejsciem i przenosic na rekach pieszych to hory pisowski pomysl jwst normalen ze ktos kto jeshroniony jest zbyt pewny siebie tak jak piesi dlatego sa wypadki gdyby to pieszemu zarzuano nie zachowanie ostroznosci to by wiedzial jak wchodzic na przejcie